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夏季別只注重臉部！3大「防曬盲區」甚至偷偷洩漏年紀感

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

夏天防曬不只是把臉擦好就結束，真正容易曬黑、曬老的位置，往往藏在日常最容易忽略的細節裡，像是脖子、耳後、手背與髮際線，都可能在通勤、騎車、散步或戶外活動時默默累積紫外線傷害，想讓防曬更完整，補防曬就不該只是補妝，而是一種日常抗老策略。

▲。（圖／IG）

1.髮際線與耳後，最容易擦不到的防曬死角。

很多人擦防曬時會避開髮際線，擔心沾到頭髮變油，耳朵與耳後也常被直接略過，但這些位置其實很容易在綁頭髮、短髮、戴帽子或騎車通勤時暴露在陽光下，久了不只容易曬黑，也可能讓臉部邊緣出現膚色不均，建議擦防曬時可以少量帶到髮際線、耳廓與耳後，用指腹輕拍推開，減少黏膩感，也讓防護更完整。

2.脖子與後頸，最容易透露年齡感。

脖子是很多人保養與防曬都會漏掉的位置，尤其夏天穿低領上衣、背心或綁起頭髮時，後頸幾乎整天都可能接觸紫外線，長期下來容易出現暗沉、乾燥、紋路與臉頸色差，建議擦臉部防曬時不要只停在下巴，可以一路延伸到脖子前側、側邊與後頸，讓臉和脖子的膚色與老化速度都更一致。

3.手背與小腿，通勤外出最容易默默曬老。

手背、小腿與腳背是夏天最常被忽略的身體防曬區，像是騎車、開車、滑手機、拿飲料、穿短褲或涼鞋時，都會讓這些部位長時間暴露在紫外線下，容易出現斑點、乾紋、粗糙感或涼鞋色差，建議包包裡準備清爽型防曬或防曬護手霜，洗手後、流汗後、戶外久待後順手補擦，把補防曬當成抗老習慣，而不是只有怕曬黑才需要做。

關鍵字：

防曬, 陽光, 紫外線, 太陽

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