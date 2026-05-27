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夏天冰飲超消暑！狂喝果汁、手搖飲小心糖分爆表

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記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、for_everyoung10 IG

夏天想降溫，很多人第一時間就想買冰飲，但手搖飲、果汁、冰沙或酒精飲品，雖然喝起來很爽快，卻不一定真的能幫身體補水，反而可能讓糖分、熱量和身體負擔慢慢累積，尤其每天一杯含糖飲，久了不只容易影響體態，也可能讓小腹更難消下去。

▲。（圖／IG）

1.手搖飲累積過多糖分

夏天喝冰涼手搖飲很過癮，但奶茶、冰沙、奶蓋飲、加料飲品，常常一杯就藏著不少糖分與熱量，尤其珍珠、布丁、椰果這些配料加下去，飽足感不一定明顯，負擔卻很容易增加，建議可以從全糖改半糖、微糖或選無糖茶類，想加料也不要每次都加滿。

2.果汁不等於健康

很多人覺得果汁是水果做的，所以喝起來比較沒有罪惡感，但一杯果汁可能需要好幾份水果，喝下去的速度又比吃水果快很多，很容易不知不覺攝取過量糖分，若是市售果汁或水果冰沙，還可能額外加糖、糖漿或奶類，想補充水果營養，直接吃原型水果會更有飽足感，也比較不容易喝過量。

3.酒精和甜飲不是補水

天氣熱的時候，身體真正需要的是穩定補水，而不是用啤酒、調酒、含糖氣泡飲或能量飲料來取代白開水，這些飲品喝起來涼，卻可能讓身體更有負擔，最基本還是多喝水，真的想喝有味道的飲品，可以選無糖茶、氣泡水或在水裡加檸檬片、薄荷葉，讓補水更清爽也更日常。

關鍵字：

飲料, 健康, 果汁

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