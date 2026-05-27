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宋慧喬蕾絲裝上身性感甜美　搭巨鑽當一日公主

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▲▼ 宋慧喬 ,Jolin 。（圖／公關照）

▲宋慧喬參加CHAUMET於首爾 Cociety Seongsu 舉辦的Jewels by Nature頂級珠寶展。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET近日於南韓首爾 Cociety Seongsu 舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展，繼去年於台灣展出後，於首爾重現充滿自然詩意的植物園場景，品牌大使宋慧喬現身參觀，選穿澳洲設計師品牌BRONX AND BANCO蕾絲洋裝亮相，細緻蕾絲覆於膚色布料上，看似性感的透視裝其實精緻優雅，再戴上CHAUMET耀眼的Dahlia鑽石珠寶，當一日甜美公主。

▲▼ 宋慧喬 ,Jolin 。（圖／公關照）

▲宋慧喬穿BRONX AND BANCO蕾絲洋裝搭配CHAUMET Dahlia珠寶。

CHAUMET此次展覽特別攜手南韓藝術家 Miso Shim， 以獨特視角重新演繹品牌標誌性元素，她從品牌古董與當代冠冕獲得啟發，展開巴黎珠寶工藝與南韓藝術之間的精彩對話。宋慧喬在特別設置的「Immersive Tiara Zone」流連許久，因為古董冠冕與當代作品於同一空間中交相輝映，迷人極了。

▲▼ 宋慧喬 ,Jolin 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌代言人蔡依林詮釋「敢愛，敢我」主題。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）近期則邀品牌代言人蔡依林，演繹品牌「敢愛，敢我」主題形象影片，她以黑白兩套造型搭配全新 B.zero1 系列珠寶與Bvlgari Bvlgari 系列手環、腕錶，展現自信魅力，她更在影片中吐金句說：「愛是大膽給予，但也可以為自己盛放。」讓人見識天后強大氣場。

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, BVLGARI, 寶格麗, 蔡依林

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