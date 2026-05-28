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頭皮、衣物都是夏天發臭陷阱　基底清爽無味噴香才加分

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記者李薇／台北報導　圖／rachel_mypark IG、clean_0828 IG

夏天流汗量增加，體味問題也容易被放大，但想維持清爽精緻感，不是把香水噴得越重越好，而是先把汗味、衣物悶味、頭皮油味與鞋內異味處理乾淨，香氛才會變成加分細節，若只用濃香掩蓋，反而可能讓味道混在一起更明顯，真正的夏季體味管理，應該從日常清潔、衣物照顧與正確使用香氛開始。

▲香水,汗味,異味,噴香,香氛。（圖／IG）

1.先處理汗味，香水才不會變成負擔

夏天容易流汗，腋下、脖子、胸口與背部都是氣味容易累積的位置，若沒有先清潔乾淨，就直接疊擦香水，汗味與香氣混合後反而可能更厚重，建議外出前可使用止汗或體香產品，流汗後先用濕紙巾、清水或毛巾把汗擦掉，再補上淡香型產品，香水則適合噴在手腕、耳後或衣物邊緣，避免直接大量噴在容易出汗的位置。

2.衣服沒洗乾淨，比流汗更容易有悶味。

很多人的夏季異味不是來自身體，而是衣服纖維裡殘留的汗水、皮脂與洗劑味，尤其運動服、貼身衣物、內衣、棉質上衣與安全帽內襯，都很容易在潮濕天氣裡產生悶味，建議流汗後的衣服不要悶在洗衣籃太久，能先晾清潔就趕快先洗，然後洗完建議趕快在乾燥地方晾曬，避免悶在洗衣機內。

3.頭皮與鞋內味，是精緻感最容易破功的細節。

夏天頭皮出油快，若洗頭不確實、帽子長時間悶住或安全帽內襯沒有定期清潔，就容易出現油味與汗味，建議洗頭時把頭皮洗乾淨，定期搭配頭皮去角質，吹頭髮也要把髮根吹乾；鞋子則要避免每天穿同一雙，穿過後放在通風處散味，必要時可搭配除臭噴霧、鞋墊更換或乾燥包，當頭皮、衣物和鞋內味都乾淨，整個人的清爽感才會真正提升。

關鍵字：

香水, 汗味, 異味, 噴香, 香氛

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