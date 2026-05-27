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把心動藏進空氣裡！精選3支浪漫女香　打造心動曖昧日常

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

浪漫香氣從來不只是甜美，而是一種讓人靠近後仍想停留的溫柔印象。無論是玫瑰、白麝香、香草或柔和花果香，都能替日常增添曖昧氛圍，像把心動藏進空氣裡，舉手投足都散發迷人魅力。

＃FERRAGAMO 浪漫伊人女性淡香精，30ml、售價2150元

▲FERRAGAMO,BVLGARI,ROCHAS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

來自義大利的FERRAGAMO總是充滿熱情奔放的氛圍，日前推出全新浪漫伊人女性淡香精，不僅描寫女性自信柔美的特質，更是結合義大利經典甜點義式糖霜餅乾塑造香甜中調，透過黑醋栗、義大利檸檬與橙花的清新氣息，展現出浪漫又溫潤的氣質女香。

＃BVLGARI 歡沁玫香淡香水，75ML、售價4,800元

▲FERRAGAMO,BVLGARI,ROCHAS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

寶格麗香氛大多都給人清麗優雅的形象，調香師Alberto Morillas潛心研究玫瑰的香氣之後，再度設計歡沁玫香淡香水，以玫瑰融合白花鈴蘭、葡萄柚，描繪出主體玫瑰的清新淡雅，比起一般玫瑰香氣更加明亮透明感，非常適合夏天使用，機掉在搭配標誌性的白麝香、雪松木，襯托香氣的溫潤質感。

＃ROCHAS 熱戀淡香精，90ML、售價3550元

▲FERRAGAMO,BVLGARI,ROCHAS,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

捕捉法式浪漫戀愛的心動感，ROCHAS打造全新熱戀淡香精，透過香甜美味的糖蘋果、清甜多汁的梨子與輕盈小蒼蘭，完美詮釋情竇初開的甜蜜氛圍，中調運用經典玫瑰花香與牡丹交織綻放，讓整體香味更顯柔美層次，最後雪松木與廣藿香的深邃木質氣息，封存美好戀愛記憶。

關鍵字：

FERRAGAMO, BVLGARI, ROCHAS, 香水, 香氛, 香氣

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