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CK Ｘ田柾國首個限量聯名　帥氣皮革外套完售、棒球帽阿米們必搶

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文／美人圈

2026最重磅的聯名來了！Calvin Klein宣布找來全球品牌大使Jung Kook田柾國合作推出「Jung Kook for Calvin Klein」限量系列，並於5月20日正式開賣。作為柾國首個時裝聯名項目，自然是給足阿米們滿滿誠意，設計上也注入很多細節巧思，不只把他熱愛的重機騎士元素融入設計，連隱藏式簽名、刺青靈感等細節都藏在單品裡。這波不只是單純聯名，更像把柾國的風格直接穿上身，真的要準備手刀搶！

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲Calvin Klein與Jung Kook田柾國合作推出「Jung Kook for Calvin Klein」限量系列。（圖／Calvin Klein，下同）

Calvin Klein X Jung Kook 田柾國最新聯名系列亮點

Calvin Klein這次與Jung Kook首個個人聯名系列一口氣帶來20款男女裝單品，靈感結合摩托車騎士精神與CK經典設計語言，重新演繹品牌基本款。系列以內衣和代表性丹寧服飾為主，包括90年代丹寧外套、90年代直筒褲和低腰寬鬆丹寧款式，以及印花T恤、衛衣和賽車外套，作品上的仿舊丹寧布點綴營造磨損效果，再加上賽車條紋裝飾，進一步突顯了系列的設計態度。

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

這次聯名在細節上真的很用心，每一款都藏了不少柾國個人風格的小巧思，像是專屬標誌、內層織標、低調的刺繡設計，甚至連柾國身上的刺青圖案也變成靈感元素。丹寧單品還特別做了客製水洗效果，整體更有個性。再加上專屬包裝，儀式感直接拉滿，收藏價值也跟著提升！

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Calvin Klein、IG@jungkook_bighitentertainment）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Calvin Klein、IG@jungkook_）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲征國聯名 。（圖／翻攝自IG）

Jung Kook for Calvin Klein系列已於2026年5月20日台灣時間上午6點起在官網開賣，並於2026年5月20日在指的Calvin Klein專門店發售，零售價介於NT$1,280至NT$21,580。限量版男女裝內衣款式將於Calvin Klein的東京原宿、紐約蘇活和巴黎香榭麗舍大道旗艦店獨家發售。洛杉磯、新加坡、泰國、雪梨、墨爾本、台灣、馬來西亞、深圳、重慶及上海將特設 Jung Kook for Calvin Klein 期間限定店，一定要逛起來。在期間限定店和指定實體店購物滿指定金額，將會獲贈極具收藏價值的限量聯名系列專屬海報，共3款海報，其中1款為【Calvin Klein期間限定店】獨家贈送。

【Calvin Klein Ｘ Jung Kook 柾國期間限定店】 

地點：台北101購物中心1樓信義長廊（台北市信義區市府路45號）
活動期間：5／20（三） - 5／30（六）11：00-20：30
入場方式：5／20（三） - 5／22（五）僅接受網路預約入場（※目前3天已經全數預約額滿）
5／23（六） - 5／30（六）每天上午11點於【Calvin Klein期間限定店】準時發放入場整理券，須按照整理券上場次時間入場；當日發放當日場次，數量有限，發完為止。

獨家販售商品：皮革外套（已完售）、Logo棒球帽

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Calvin Klein, Jung Kook, 征國

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