2026韓國開架高顏值唇釉推薦7款　嫩唇天花板加蝴蝶結造型變時髦配件

文／美人圈

2026韓國唇彩趨勢更新！近期在韓國Olive Young洗版的小眾品牌「高顏值唇釉」，不只擁有精緻水光感，外型設計更是可愛到欠收藏，一上架就秒缺貨！今年韓國唇彩不只光澤更細緻，還結合吊飾、蝴蝶結、鑰匙扣等設計，直接把唇釉變成時尚配件。以下整理2026韓國超火唇釉推薦清單，從韓系糖霜水光唇、柔焦奶霧唇到濾鏡感嫩唇一次盤點！

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦1：fwee 奶昔唇釉

韓國近期討論度最高的唇彩絕對少不了fwee！全新推出的奶昔唇釉主打像奶昔般澎潤Q彈的水光質地，上唇後會有一種果凍般的立體光澤感，嘴唇看起來又嫩又飽滿，但質地卻意外輕盈不黏，層層疊擦也不厚重，完全就是韓妞最愛的「天生水光唇」妝效。

▲fwee 奶昔唇釉，NT$540。（圖／fwee）

其中最紅色號之一「GW01 Mango Peach Blend」是超嫩的蜜桃奶杏色，帶點日系透明感，素顏擦也非常顯氣色；TWICE娜璉同款的「Guava Crush」則是最近韓國超紅的紅心芭樂色，甜感中帶點清冷氛圍，怎麼拍都超像韓劇女主角。全系列共分為光漾奶昔、柔霧奶昔、防護奶昔三種質地，從玻璃水光、柔焦霧面到SPF護唇款一次包辦，根本是近期韓國最值得收的唇彩系列之一。

▲（圖／fwee）

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦2：KEYM 蝴蝶結唇釉

韓國小眾彩妝品牌KEYM最近真的紅到不行！品牌名稱結合「Kim」與「Key」的概念，象徵打開韓國美學與風格靈感的大門，而首波推出的「蝴蝶結唇釉」更是一上市就直接洗版韓國SNS！整支唇釉做成超可愛的蝴蝶結造型，外殼顏色還會對應裡面的唇彩色調，拿在手上反而更像精品吊飾或Y2K配件。

▲​​​​​​​KEYM 蝴蝶結唇釉，約NT$850（38,000원）。（圖／KEYM）

色調上從嫩蜜桃、裸棕到濃郁正紅色通通有，而且每一色的光澤感都做得超精緻，一抹就是韓妞最愛的水潤嘟唇效果，亮而不油，嘴唇像自帶玻璃糖衣。最加分的是可愛的蝴蝶結造型，補妝時真的超吸睛，隨便拿出來都像在拍韓國畫報，難怪韓國女生幾乎人手一支，甚至直接包色收藏。

▲（圖／KEYM）



2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦3：LAKA 雙頭唇釉

如果喜歡那種像韓國女團的糖葫蘆玻璃唇、且兼顧持妝度的話，LAKA這支完全是專櫃平替！最特別的地方就是雙頭設計，一邊是高顯色絲絨唇釉，另一邊則是透明光澤層，一支就能完成韓妞最愛的疊擦水光唇妝。底色單擦時是高級柔霧感，疊上透明亮澤層後，嘴唇瞬間像裹上一層玻璃糖衣，光澤感非常持久，而且完全不顯厚重。#901 True Peach的蜜桃烏龍色，真的有種天生好唇感；#905 Rosy High則是帶紫調的冷莓果色，黃肌擦也意外顯白。

▲LAKA 雙頭唇釉，約NT$500（22,000원）。（圖／LAKA）

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦4：peripera 鑰匙扣水光唇釉

peripera今年真的太懂少女心！全新水光唇釉直接做成小鑰匙造型，一拿出來就像打開寶箱，金屬感外殼搭配吊飾設計，掛在包包上真的太可愛！妝效則是超細緻的糖霜水光感，亮度剛剛好、不會有厚重油亮感，反而像微微融化的糖衣光澤，嘴唇看起來超嫩。

▲​​​​​​​peripera 鑰匙扣水光唇釉，約NT$280（11,000원）。（圖／peripera）

而且peripera唇彩一直是沒話說，色選非常實擦，從嫩蜜桃、冷玫瑰到日常裸色幾乎零雷色，其中「04 Sugar Peach」與「06 Baked Peach」都是近期韓國超熱門的韓系氛圍色。質地非常輕薄，就算重複補擦也不會糊成一團，加上價格又甜，根本是Olive Young必掃貨名單。

▲（圖／peripera）

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦5：alternativestereo 蜂蜜茶系列 水光唇釉

alternativestereo本來就是韓國近年很火的小眾美妝品牌，這次推出春季蜂蜜茶系列更是直接美到韓妞瘋狂洗版！靈感來自春天午後的蜂蜜茶色調，整體色系偏溫柔低飽和，一擦就是現在最流行的韓系淡顏妝氛圍。

▲​​​​​​​alternativestereo 蜂蜜茶系列 水光唇釉。（圖／alternativestereo）

它的光澤感不是那種高調玻璃唇，而是偏清透的蜜光感，嘴唇像自然透出水嫩光澤一樣，非常適合日常淡妝或偽素顏妝容。尤其搭配低彩度腮紅與裸眼妝時，真的會有一種韓劇女主角剛睡醒的柔嫩氛圍感。

▲（圖／alternativestereo）

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦6：BANILA CO 柔焦唇頰盒

BANILA CO這顆唇頰小鐵盒真的太可愛！圓潤小鐵盒外型像迷你飾品盒，還能直接掛在包包上當吊飾，完全就是近期韓國超流行的配件系彩妝。

▲​​​​​​​BANILA CO 柔焦唇頰盒，約NT$400（18,000원）。（圖／BANILA CO）

膏體則是很輕盈的空氣感質地，唇頰兩用，上臉後會有一種淡淡柔焦濾鏡感，不是強烈顯色路線，而是韓妞很愛的「自然透嫩感」。拿來畫眼下腮紅、暈染唇妝都超適合，隨便拍都很有韓系氛圍感。

▲（圖／BANILA CO）

2026韓國 Olive Young 開架唇釉推薦7：OFFLOW 繩結柔焦唇釉

如果喜歡高級感霧唇，一定會愛上韓國極簡美妝品牌OFFLOW。這款繩結柔焦唇釉近期在韓國時髦女生圈超紅，最吸睛的就是那個立體打結設計的磨砂黑管身，整體像精品配件一樣高級。

▲​​​​​​​OFFLOW 繩結柔焦唇釉，約NT$500（22,000원）。（圖／OFFLOW）

質地有霧面及光澤兩款，細膩的絲滑柔霧感，像天鵝絨般輕盈服貼，上唇後可以自然修飾唇紋，呈現很高級的柔焦粉霧妝效。最特別的是它加入補骨脂酚等保養成分，擦起來不像一般霧面唇彩那麼乾，反而有種外霧內潤的高級妝感。

▲（圖／OFFLOW）

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