LE CREUSET夏日新色「海韻藍」驚艷餐桌　把地中海藍放進廚房裡

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

仲夏時節為餐桌換季，LE CREUSET 直接把地中海的蔚藍海岸搬進你家裡，旗下最新「Bleu Riviera 海韻藍系列」，調和出如同海洋在陽光照耀下粼粼波光的藍綠色澤，讓你在做菜一開始就有好心情，系列從明星圓鐵鍋、無水料理淺底鍋到精緻瓷器一應俱全，預計 6／3 正式開賣。

在強調自煮料理的生活形態中，鑄鐵鍋一向是廚房經典單品，直覺好用、簡單清潔，而美到能直接端上桌的法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET，近期再展居家風格軟裝美感，因應夏季推出「海韻藍」新色，主要概念為南歐明媚晴光下，海岸交織出獨有的藍綠色澤，搭配多色系的夏日菜餚，呈現出季節的明亮風情。

經典「圓鐵鍋」向來是品牌熱門指標，海韻藍系列一次備齊 18 公分至 24 公分等多種尺寸，不管是一家大小燉湯，還是小家庭日常料理，都能找到相對應的容量，售價 12,080 元起：面寬、鍋身較低的「淺底鐵鍋」，適合翻炒食材、烹煮無水料理或海鮮燉飯、燉菜的最佳幫手，甚至還能直接當作烘焙甜派的容器；精巧、具深度的「萬用窈窕鑄鐵鍋」，可輕鬆烹煮粒粒分明的米飯。

餐桌擺盤的視覺延伸也有同色系瓷器單品，全新設計的「波紋長型瓷器烤盤 23cm」，邊緣如海浪拍岸的細緻波紋設計，馬上成為餐桌亮點；盛裝帶醬汁前菜或沙拉濃湯的「義麵盤」與具有足夠深度的「早餐穀片碗」，相互搭配更能點綴餐桌的層次。方便日常使用的漸層「馬克杯」、可承裝水煮蛋或進微波爐製作精緻蛋料理的「蛋座」，讓日常用餐儀式感瞬間升級，Bleu Riviera 海韻藍系列預計在 6／3 正式上市。

台灣逐漸呈現小家庭、小空間趨勢，生活用品也跟著調整設計，俗稱「小Ｖ鍋」的日本品牌 Vermicular，在台上市新概念的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」，主打 1 至 2 人小家庭市場，以解決傳統鑄鐵鍋過於沈重、難以單手操作的痛點，加上亦壺亦鍋的設計，讓應用更加多元，也減少放置的收納空間，單壺售價7,400元。

▲Vermicular在台上市新概念的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」。（圖／品牌提供）

Vermicular SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺的設計核心在於「全能」與「輕巧」，將重量降低至 1.59 公斤，讓使用者能輕鬆單手掌握，12.3 公分的加深壺身防油濺設計，搭配獨特的 V 型注口，確保湯汁盛盤時不灑漏。容量為 1.9 公升，約為 1 至 2 人的食量，同時結合了「壺」與「鍋」的優勢，從煮飯、義式湯麵到油炸料理都能一壺搞定，能有效釋放廚房空間 。