香水噴了不持久？5個超常見香水錯誤　很多人第一步就做錯





▲噴香水有技巧。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

香水明明很高級，噴在自己身上卻總覺得一下就消失；有時候又不小心噴太多，走入電梯瞬間變成「香味攻擊」。其實香水不只是挑味道，怎麼噴、噴在哪裡也很重要。以下整理幾個最常見的香水NG習慣，很多人天天都在做。

1. 噴完立刻摩擦手腕

很多人噴完香水後，第一反應就是雙手手腕互相摩擦。但這個動作其實容易破壞香水前調結構，加速香氣揮發，原本細緻的層次感也可能因此變調（正確方式其實是輕噴後自然等待乾掉，讓香氣慢慢發展。

2. 香水只噴衣服

有些人怕刺激肌膚，所以習慣只噴在衣服上。但香水其實會因為體溫產生不同香氣變化，如果完全沒有接觸肌膚，味道可能會少了層次感，也比較難自然擴散。通常建議可噴在耳後、手腕、頸部等有脈搏的位置，香氣會更自然。

3. 一次噴太多

有時候自己聞不到香味，就會忍不住越噴越多。但其實人體對氣味很容易習慣，很多時候不是香水沒味道，而是自己已經「聞習慣了」。如果一次噴太重，反而容易讓周圍的人感到壓力，尤其密閉空間裡更明顯。

4. 皮膚太乾直接噴

香味留不住，有時不是香水問題，而是肌膚太乾。乾燥肌膚會讓香氣揮發得更快，因此不少香氛品牌都會建議，噴香水前先做好保濕，或搭配同系列身體乳使用，香味通常能維持更久。

5. 香水放在浴室

很多人習慣把香水直接放在浴室或化妝台旁，但高溫、潮濕與陽光，其實都可能影響香水品質。長期下來不只容易變質，也可能讓原本的香氣跑掉，香水比較適合放在陰涼、乾燥處保存。