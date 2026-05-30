45歲後身材失控不是你的錯　營養師揭4關鍵：吃越少內臟脂肪囤越多

▲（圖／取自PEXELS）

圖文／CTWANT

過45歲後，許多女性常陷入一種「明明吃得差不多，體重沒大變，小腹卻悄悄凸起」的集體焦慮。第一反應往往怪自己不夠自律，甚至開始激進節食。

知名粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文直言：這真的不是妳的錯。45歲後的女性正面臨卵巢功能與雌激素大幅波動的「代謝大轉彎」。這時期最可怕的盲區在於，越盲目控管熱量、少吃不吃，反而會讓體內寶貴的肌肉加速流失，讓體脂分布悄悄變調，陷入越減越肥的惡性循環。

體重沒變卻「衣服變緊」？脂肪改囤內臟，蛋白質是防線

在過去觀念裡，大眾習慣用體重計數字評斷胖瘦，但更年期前後的脂肪非常狡猾，它們不再乖乖待在皮下，而是改往內臟、心臟、肝臟甚至肌肉周圍堆積，這就是為什麼健檢數字標準，腰圍卻默默變粗。

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但激烈節食只會逼身體燃燒肌肉，導致瘦體組織流失、代謝更不平穩！真正有效的體態管理不是看數字，而是確保每餐攝取足量的優質蛋白質（如雞肉、魚肉或無糖優格），搭配每週兩到三次的肌力訓練（如深蹲、彈力帶），用肌肉維持基礎代謝、管理腰圍，把衣服重新穿回寬鬆感。

好膽固醇不等於免死金牌！「吃對油」才能防堵健康紅字

除了外在身形，內在健康也在歷經隱形風暴？許多人以為體檢報告上的「好膽固醇（HDL-C）」數字高就萬無一失，但2021年醫學研究已打破迷思：更年期後即便數字高，其「品質」與「保護功能」其實正在悄悄下降。

我們不能再被單一漂亮數字給騙了，必須改看三酸甘油酯、血糖、血壓與腰圍等綜合指標。此時千萬不要因為害怕血脂高就完全不吃油，重點是「吃對油」！應大幅減少炸物與加工零食，把餐桌油脂換成酪梨、堅果與橄欖油等優質脂肪；同時把白飯、麵包這類精緻主食，改由燕麥、糙米和地瓜等高纖全穀雜糧取代，才能全面防堵健康紅字。

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鹽罐不是唯一兇手！加工高鈉才是血管緊繃的隱形推手

受到雌激素下降影響血管收縮，女性在60歲後高血壓比例其實高達70%。很多人為了控血壓開始吃得很清淡，甚至到了食不知味的地步，卻忽略了生活中無處不在的「隱形高鈉」。

真正讓血壓失控的，往往不是妳炒菜時撒的那幾粒鹽，而是泡麵、火鍋湯底、調味醬料與加工肉品！與其盲目過濾所有鹽分，不如多攝取深綠色蔬菜、豆類與菇類這類天然含鉀食物，幫助身體自然排鈉。另外，不要再依賴每年一次的健檢，在家中準備血壓計，每週固定2-3天在早晚各量一次並記錄，這種連續性的趨勢追蹤才能提早發現波動。

被低估的夜間修復：睡不好引發全身發炎，多喝咖啡沒用

最後一個經常被女性忽視、卻對身材有著決定性影響的關鍵就是睡眠！進入更年期後，受到荷爾蒙干擾，失眠與阻塞型睡眠呼吸中止症變得非常普遍，許多人以為睡不好頂多隔天精神差、喝杯咖啡就能應付，卻不知道這才是讓身體慢性發炎、胰島素阻抗的幕後黑手。

不良的睡眠品質會直接干擾內分泌，讓全天候的代謝修復工作停擺，這不是靠意志力能克服的問題，而是需要像對待儀式一樣去經營。晚餐時間盡量避免過油過鹹、睡前減少酒精與咖啡因，並透過正念呼吸讓大腦放鬆。如果長期有嚴重打呼或醒來依舊疲憊的狀況，務必尋求專業醫療評估，把睡眠品質救回來，身體的自我療癒能力自然會重回正軌。

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