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高溫悶熱也不怕！好肌膚必備4大核心技巧　抗老到溫和清潔缺一不可

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（圖／取自 imwinter IG、品牌提供）

▲（圖／取自imwinter IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

想要擁有令人羨慕的高質感好皮膚，關鍵在於「精準修護、滴水不漏的防禦與輕盈呼吸感」。皮膚作為人體最大的器官，日常除了透過規律作息與充足水分來維持內在代謝外，外在保養更需掌握三大鐵律：利用尖端外泌體科技進行深層撫紋修復、擦足兼具舒緩的高規格防曬阻絕紫外線老化，以及選用含有微光折射的微細蜜粉進行定妝。內外兼修的減法美學，才能徹底告別暗沉粗糙，養出宛如天生的精緻透亮肌。

深層溫和洗卸與毛孔管理：再累也絕不帶妝睡覺，用徹底的溫和清潔打通肌膚呼吸通道

無論日常塗抹再昂貴的保養品，如果沒有做好最基礎的毛孔管理，一切都是白費。好皮膚必做的鐵律行為，就是落實溫和卸妝與徹底潔顏。現代空氣污染嚴重，加上高溫導致的皮脂分泌旺盛，彩妝、防曬與空氣中的髒污混合後會牢牢黏附在肌膚表面。每天回家第一件事，應選擇質地溫和、親膚性高的洗卸產品，以指腹在全臉輕柔按摩，將毛孔深處的髒污乳化帶走。切記清潔時不要過度大力拉扯肌膚，洗後保持不緊繃、不乾澀的健康屏障，才能打通後續保養品的吸收通道，徹底遠離粉刺與粗糙暗沉。

高溫悶熱也不怕！好皮膚必備的4大核心技巧：從外泌體抗老、高規防禦到溫和清潔缺一不可

▲（圖／取自imwinter IG，下同）

減法美學與皮膚修護：拒絕繁複堆疊，利用尖端科技深度撫紋、喚醒肌底彈嫩

許多人為了改善膚況，會盲目地在臉上塗抹層層疊疊的精華液與面霜，這反而容易堵塞毛孔、給受損的屏障帶來沉重負擔。好皮膚的第一步是「簡化步驟，精準給藥」。在夜間的黃金修復期，肌膚的新陳代謝會達到巔峰，此時正是注入高機能修護成分的最佳時機。

高溫悶熱也不怕！好皮膚必備的4大核心技巧：從外泌體抗老、高規防禦到溫和清潔缺一不可

神級單品推薦：DR.CINK PDRN外泌體撫紋微晶精華

這款精華將近年最火紅的PDRN修護成分與外泌體完美結合，專為追求高機能抗老、渴望精準修飾局部紋路的女性打造。不同於傳統精華液僅以塗抹完成保養步驟，這款精華透過微藻晶帶來溫和物理導入感，讓保養不再只是「擦上去」，而是更進一步啟動肌膚吸收與修護效率，新一代保養關鍵，正從「補充」走向「導入」、從「短效有感」走向「肌底穩定」。

高溫悶熱也不怕！好皮膚必備的4大核心技巧：從外泌體抗老、高規防禦到溫和清潔缺一不可

▲DR.CINK PDRN外泌體撫紋微晶精華 15ml／1,180元。（圖／品牌提供）

鋼鐵防禦阻絕老化：不分陰晴全面擦足防曬，徹底隔絕紫外線帶來的曬老危機

如果你問專業皮膚科醫師最不能省略的保養步驟是什麼？答案絕對是「防曬」。紫外線中的UVA是加速皮膚暗沉、斑點與膠原蛋白流失的頭號大魔王，更會直接破壞肌底結構，導致肌膚提早老化乾癟。因此，不論是在戶外移動，還是長時間待在看似安全的室內冷氣房，都必須擦足防曬。挑選防曬時，應選擇兼具防護力、質地輕盈好推勻且不致粉刺的品項。近年更流行「防曬兼養膚」的輕盈配方，在隔絕紫外線的同時，同步改善肌膚高溫燥熱，為肌膚搭建最安心的隱形防護罩。

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神級單品推薦：ampm 神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+

專為敏弱肌設計，首創將6重神經醯胺與百億積雪草植泌體注入防曬，要在防護紫外線的同時，像敷上隱形面膜般穩定暴走膚況。同時具備SPF50+★★★★高標防禦，針對亞洲人最困擾的暗沉，利用智慧修色技術，一抹修紅舒緩、修黃提亮，不用層層疊疊，讓疲憊肌散發健康光澤，這不僅是防曬，更是你的日間保養得來速，只要30秒就能完成高效防護與精緻修飾，讓「養膚、防曬、偽素顏」一步到位。

高溫悶熱也不怕！好皮膚必備的4大核心技巧：從外泌體抗老、高規防禦到溫和清潔缺一不可

▲ampm 神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+★★★★／799元。（圖／品牌提供）

光影柔焦輕盈定妝：告別厚重面具感，選用幻彩微細粉末定格最美原生妝效

好皮膚的最後一哩路，在於維持妝容的清爽度與不著痕跡的「精緻骨骼感」。台灣夏季悶熱出油量大，若使用過於厚重遮瑕的粉底，一出油就容易面臨卡粉、龜裂的崩壞慘劇。內行人的做法是選擇輕薄的水光底妝，並在最後一步使用含有光線折射粒子的微細蜜粉進行局部定妝。利用光影折射的原理來自然柔焦毛孔與面部瑕疵，而非用粉體硬生生蓋住。這樣不僅能有效延緩T字部位的出油暗沉，更能讓臉龐隨時隨地捕捉光線，展現剔透、立體的精緻裸膚感。

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神級單品推薦：NARS 裸光幻彩蜜粉餅 (星河紫)

穩坐全網專櫃蜜粉餅寶座的經典小白餅已成為女生們必備神器。今夏推出限量星河紫小白餅，特調配色星河紫 & 月光色，宛如將夏季星河全部揉進其中，上臉瞬間就綻放細緻星光。以0負評的小白餅為基礎，此次獨家色調，一餅做到夏天最怕的出油融妝、暗沉蠟黃，全天候維持原生澎亮！即使還沒有做好皮膚管理的人，也可以靠蜜粉餅打造出無瑕膚況。

高溫悶熱也不怕！好皮膚必備的4大核心技巧：從外泌體抗老、高規防禦到溫和清潔缺一不可

▲NARS 裸光幻彩蜜粉餅 (星河紫) 10g／1,650元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 肌膚, 保養

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