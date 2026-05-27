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UCHINO「棉花糖居家服」夏日登場　限時5天85折優惠

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▲UCHINO發表新款夏日「棉花糖居家服」系列。（圖／品牌提供）

▲UCHINO發表新款夏日「棉花糖居家服」系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打有機、輕盈感席捲貴婦圈的居家毛巾品牌 UCHINO，今（5／27）在台發表夏日新品，主打以自家專利的三重紗工法推出的最新居家服系列，涵蓋帥氣牛仔風、都會感潑墨、溫柔島嶼印花，充滿夏日氣息，新品上市即起至 6／1 期間，祭出限時 85 折優惠，單筆消費滿 6,000 元再加贈品牌限定禮，讓消費者先買一波準備度過炎炎夏日。

▲UCHINO發表新款夏日「棉花糖居家服」系列。（圖／品牌提供）

UCHINO 家居服今年主打「棉花糖丹寧紗布系列」，在視覺最外層採用丹寧斜紋織法，打造出具層次的休閒牛仔風，貼近肌膚的兩層以專利棉花糖紗布，帶出極致柔軟的觸感，重量僅傳統牛仔布的三分之一，還能隨著洗滌次數增加，呈現自然的丹寧色落美感。

系列中「機能美學開襟外套」在雙臂加入背部深活褶設計，配合立體的繭型輪廓，減低伸展時的束縛感，售價 8,980 元；「V領無袖連身裙」利用胸前活褶讓裙擺，呈現自然流暢的 A 字線條，自然修身，售價 8,980 元；圓領半開襟、落肩剪裁的「斜袖圓領連身裙」，側邊開叉提升了走動時的知性慵懶，售價 9,880 元，不論是在家穿還是出門購物切換都自如。

▲UCHINO發表新款夏日「棉花糖居家服」系列。（圖／品牌提供）

其他還有藝術印花系列，「RELAX熱帶綠葉無袖洋裝」以水彩渲染大膽地在純白底色交織熱帶闊葉與莓果，充滿夏日風情，售價 15,880 元。具備視覺降溫效果的「舒眠雲感」系列，運用水墨律動般的不規則筆觸將湛藍與灰黑交織在白色基底上，推出「男士開襟襯衫」 、「優雅七分袖洋裝」、「女裝俐落開領上衣」、「藝術縮口長褲」，售價 7,580 元至售價 11,800 元不等。

▲UCHINO發表新款夏日「棉花糖居家服」系列。（圖／品牌提供）

品牌表示，新品自即日起於全台門市專櫃開賣，6／1 前祭出限時 85 折優惠，單筆消費滿 6,000 元再加贈品牌限定禮。

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

仲夏時節為餐桌換季，LE CREUSET 也在台發表旗下最新「Bleu Riviera 海韻藍系列」，調和出如同海洋在陽光照耀下粼粼波光的藍綠色澤，讓你在做菜一開始就有好心情，系列從明星圓鐵鍋、無水料理淺底鍋到精緻瓷器一應俱全，預計 6／3 正式開賣。

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

在強調自煮料理的生活形態中，鑄鐵鍋一向是廚房經典單品，直覺好用、簡單清潔，而美到能直接端上桌的法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET，近期再展居家風格軟裝美感，因應夏季推出「海韻藍」新色，主要概念為南歐明媚晴光下，海岸交織出獨有的藍綠色澤，搭配多色系的夏日菜餚，呈現出季節的明亮風情。

▲LE CREUSET推夏日新色「海韻藍」系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UCHINO, 夏日新品, 居家服, 限時優惠, 貴婦圈

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