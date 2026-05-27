G-SHOCK 衝浪錶測心率、血氧都行　功能精進重量更輕

▲G-SHOCK為衝浪愛好者打造的G-LIDE系列GBX-H5600-2藍色款腕錶，9,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下品牌G-SHOCK專為衝浪愛好者打造的G-LIDE系列，推出搭載能測量心率的光學感應器與計算步數的加速計GBX-H5600黑與藍2款新錶，滿足日常運動需求，也適合海灘與戶外活動佩戴，錶殼與背蓋採用高科技碳纖維樹脂打造，相較同樣具備心率監測功能的DW-H5600，新錶款成功減輕了約12克，搭配半透明樹脂錶圈，營造出時髦的透視感。





▲G-SHOCK為衝浪愛好者打造的G-LIDE系列GBX-H5600-1黑色款腕錶，9,500元。

除了搶眼外型，G-SHOCK GBX-H5600腕錶功能表現同樣強悍，支援跑步、步行、健身房鍛鍊和間歇訓練等4種主流運動模式，使用者同時能透過Polar智能手錶庫來分析健身情況、追蹤睡眠後的恢復狀態，並支援呼吸訓練與血氧偵測等；對於衝浪客而言，還能直接查看專屬潮汐圖顯示，從全球約3,300個主要衝浪地點中進行選擇，並將特定地點的潮汐模式、水位、日出日落時間以及月相數據等關鍵資訊同步發送到手錶，精準掌握下海的最佳時機。此外，採用USB與太陽能輔助的雙重充電系統，即使在電池電量不足時，仍可透過光能維持基本時間運作。





▲BILLABONG x LOTTIE HALL夏日聯名系列登場。（圖／BILLABONG提供，以下同）

到海濱戲水與衝浪的時尚穿搭也是重點，來自澳洲黃金海岸的衝浪品牌BILLABONG，今年夏天攜手澳洲拜倫灣的設計師同名女裝品牌LOTTIE HALL推出聯名系列，手繪蝴蝶、海星、珊瑚與衝浪板等意象為靈感，交織成充滿藝術感的背心、配有可愛海豚吊飾的精緻比基尼，以及率性的迷你裙等多元造型選擇，讓原屬於海灘的度假穿搭風格，也能融入都市的日常生活中。







▲BILLABONG x LOTTIE HALL 短袖上衣，1,680元。