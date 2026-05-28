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正確使用冷凝墊　「1重點降溫」做到才有感

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▲正確使用冷凝墊，效果才能放到最大，也能最涼爽。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

這幾天開始進入炎熱的天氣，然而這只是開端，之後還有溫度更高的夏夜，許多民眾購買降溫小物如竹蓆、冷凝墊等，想要讓夜晚睡得更舒適，但冷凝墊可不是鋪上去就好，還要搭配床單、被毯材質，才能發揮到最大降溫效果，想發揮最大效益，有幾點要知道。

居家業者表示，竹墊跟冷凝墊需要接觸肌膚，才能讓肌膚有涼感，並帶走身體的熱能，所以放置在床包上，不要在上面覆蓋薄布或毛巾，才能發揮功效。

▲竹蓆、冷凝墊要直接接觸肌膚，才會有效果。

另外，在使用時必須注意不要使用過厚的被子，才能有效散熱，需要換成較輕薄的涼被，熱循環才會順暢，不然效果會大打折扣。

而市面上也出現涼感紗材質的「保潔墊」，此類保潔墊仍須放置在床墊與床包之間，但須注意床包需換成夏天使用的薄床包款，不然涼感效果也會出不來。

▲涼感保潔墊商品仍要被床包、枕套包覆，但切記要換成涼夏的薄款。

此外，有些民眾可能不太注意，其實寢具也有分冬夏季，夏季寢具為較涼感的材質，例如天絲、木棉絲等以「木漿材質」製成的產品，順滑細緻的特色，能讓肌膚觸感較為涼爽，如果一年四季習慣蓋厚被，可直接更換上述材質的床單、枕套或被套，會感覺比較涼爽。

關鍵字：

冷凝墊, 涼感寢具, 夏季降溫, 居家舒適, 竹蓆使用技巧

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