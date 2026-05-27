珮芮珠寶5000克拉紅寶石原石坐鎮　博物館等級藏品吸睛

▲PERI LITHON專注於紅寶石設計，提供多樣化款式展現紅寶石之美。（圖／PERI LITHON提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

家族在緬甸、斯里蘭卡、泰國經營紅、藍寶石礦場，讓從小被寶石圍繞的Justin馬彥鵬決心自創珠寶品牌，以古希臘自然學家西奧弗拉斯托斯著作《Peri Lithon論石》為名，創立專營紅寶石與藍寶石的品牌PERI LITHON（珮芮珠寶），去年10月於大直開設60坪的專賣店後獲得藏家不少迴響，最吸睛的鎮店之寶正是來自知名紅寶石產地緬甸莫谷（Mogok）礦區的逾5000克拉紅寶石原石，保留天然礦石形成紋理與結構特徵，讓國際知名博物館都展現高度興趣。





▲逾5,000克拉大型緬甸莫谷紅寶石原礦是PERI LITHON鎮店之寶。

PERI LITHON除了博物館等級的收藏，更多是能完美融入日常穿搭的珠寶傑作，「理工男」Justin投入珠寶設計領域，都是先從寶石之美開始發想設計，堅持採用不到1%的天然紅、藍寶石，每一顆皆需通過產地嚴選、國際級鑑定與完整溯源程序，其中未經加熱處理的「無燒寶石」被視為核心標準之一。品牌已發表神諭系列、信念系列、星辰系列、織女．蝶詠系列，以及最佳入門的象徵幸運馬蹄鐵Cresté系列紅寶石與藍寶石戒指，品牌同時展出裸石供特別訂製。





▲PERI LITHON「Stones of Prophecy神諭」系列紅寶石鑽石項鍊，垂墜的紅寶石墜可轉換成戒指。





▲PERI LITHON「信念」系列7.01克拉斯里蘭卡藍寶石戒指。





▲PERI LITHON靈感源自象徵幸運馬蹄鐵的「Cresté」系列紅寶石與藍寶石戒指。

華人珠寶品牌Qeelin最新高級珠寶Queen系列鳳凰造型珠寶，也以紅寶石與粉色藍寶石層層漸變色彩展現鳳凰華麗之姿，戒指主石為3.06克拉梨形莫三比克「鴿血紅」紅寶石，而具象的鳳凰吊墜則於尾部點綴以一顆1.59克拉橢圓形莫三比克紅寶石，充滿生命力。





▲Qeelin高級珠寶Queen戒指主石為3.06克拉梨形莫三比克「鴿血紅」紅寶石。（圖／Qeelin提供，以下同）





▲Qeelin鳳凰造型的高級珠寶系列Queen鍊墜尾部鑲嵌一顆1.59克拉橢圓形紅寶石。