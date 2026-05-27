不是動手才叫霸凌！「4種相處狀況」要勇敢說不　別再傻傻當玩笑

▲對方只要讓你心裏不舒服，就要勇敢反應出來。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人提到霸凌，第一時間想到的都是肢體衝突，但其實現實生活中，更常見的往往是那些「看不見」的傷害。一句酸言酸語、故意冷落，甚至長期被當成玩笑調侃，當一段關係長期讓你感到不舒服，就該開始注意，那可能已經不是單純的玩笑。

#總是被拿缺點開玩笑

偶爾互虧或許沒什麼，但如果對方總是反覆拿你的外表、身材、感情、個性當話題，其實很容易讓人越來越有壓力。尤其當你已經明顯不舒服，對方還依然故我，這種情況其實就不是幽默，而是忽略別人的感受。

#被故意冷落或排擠

有些傷害不一定很明顯，但會讓人默默很難受，像是群組聊天總是刻意忽略你、分組時不小心讓你落單，常常有種被人排除在外的感覺，長期下來，很容易讓人開始懷疑自己是不是不被喜歡。

#和某些人相處總覺得很累

有些關係表面上看起來沒事，但每次相處完，卻總讓人心情很低落。像是一直被比較、被否定，或總是得小心翼翼看別人臉色，久了真的會慢慢消耗情緒，健康的人際關係不會讓你長期處在緊張感中。

#對方總用情緒讓你妥協

有些人不一定會直接兇你，但會透過情緒讓氣氛變得很有壓力，像是動不動就擺臭臉、故意冷戰，想要你配合他的情緒，久了也會讓人越來越不敢表達自己。很多人會怕自己太敏感，所以選擇一直忍，但其實當你感到不舒服時，表達界線本來就是很正常的事，真正好的關係，不會因為你誠實說出感受就立刻翻臉。