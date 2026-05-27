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已故奧斯卡影后時尚美學延續　黛安基頓衣物、家飾登拍賣

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▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯將於六月呈獻「黛安基頓：傳奇偶像的時尚美學」專題拍賣系列。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

縱橫影壇逾半世紀的奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton），是當代文化中最具影響力的人物之一，去年10月11日她因肺炎去世，享壽79歲，她留下的私人物件與藏品由邦瀚斯（Bonhams）拍賣行與The Fine Art Group聯手策劃，將於六月在紐約及洛杉磯呈獻「黛安基頓：傳奇偶像的時尚美學」專題拍賣系列，共有4場拍賣展現其獨樹一幟的美學品味。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲黛安基頓的Ralph Lauren兩件式千鳥格西裝連大衣將登上邦瀚斯拍賣會，估價約62,800元起。

將於6月8日的紐約現場拍賣，以她的招牌的50件時尚單品揭開序幕，焦點是2020年她出席奧斯卡頒獎典禮所穿的為 Ralph Lauren 兩件式千鳥格西裝配大衣，以及讓她大紅大紫的1977 年電影《安妮霍爾》原版未命名電影劇本；邦瀚斯同步規劃5月31日至6月9日以網上形式舉行的「黛安基頓珍藏：衣韻永恆」拍賣、以家飾為主的「黛安基頓珍藏：自在美學」、「黛安基頓珍藏：光影剪輯的人生」，讓粉絲有機會能收藏她熱愛的事物。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲1977 年電影《安妮霍爾》的原版未命名電影劇本將進行拍賣，估價約62,800元起。

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲黛安基頓宅邸的長椅也是邦瀚斯拍品之一，估價約31,000元起。

名人珍藏之物總特別吸引人，富藝斯（PHILLIPS）甫落幕的《珍貴珠寶:日內瓦 VI》拍賣，繼去年創下美國名門望族范德比爾特（Vanderbilt）家族珍藏百分百成交的佳績後，此次家族委託拍賣的1746至1747年由倫敦銀匠保羅·德拉梅爾（Paul de Lamerie）製作的銀鎏金甜點盤、約1700年出自皮埃爾·哈拉什（Pierre Harache）之手的銀鎏金酒壺一對、倫敦銀匠愛德華·沃克林（Edward Wakelin）於1751至1752年製作的銀鎏金燭台一對等18世紀珍品，再度創下白手套佳績成交。
 

▲▼拍賣會 。（圖／公關照）

▲范德比爾特家族珍藏的1752年製黃金與琺瑯盒子於富藝斯日內瓦拍賣會成交。（圖／富藝斯提供）

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關鍵字：

黛安基頓, 邦瀚斯, 富藝斯

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