格蘭多納56年重雪莉登台　麥卡倫珍稀系列打造時光藝術

▲格蘭多納在台推出56年單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣威士忌市場吹起時間沉澱的「新飲」風潮，格蘭多納端出熟成歷史 56 年的「格蘭多納56年單一麥芽蘇格蘭威士忌The GlenDronach Aged 56 Years」，全球限量200瓶，單瓶要價 150 萬元；麥卡倫適逢傳奇年份百週年，推出橫跨 40 年時光旅程的全新系列，全球限量 258 瓶，並以三款藝術家限量版完整套組形式獨家販售。兩大品牌各自展現對橡木桶與時間的敬畏，為品飲者帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

創立於 1826 年的格蘭多納酒廠，始終堅持將雪莉桶全程熟成視為核心。這次為了慶祝雪莉桶卓越工藝邁向 200 周年，推出「格蘭多納56年單一麥芽蘇格蘭威士忌」酒款，該款威士忌蒸餾於 1968 年，在西班牙橡木雪莉桶中靜靜度過 56 年漫長歲月，由首席調酒師悉心選用三桶 Pedro Ximénez 雪莉豬頭桶調配而成。

其外盒酒櫃選用美國黑胡桃木打造，內層襯以雲狀楓木並配備定製黃銅五金，每一座酒櫃皆需耗時約 80 小時、手工組裝 148 個獨立零件。酒瓶更採用手工吹製的水晶醒酒瓶，綴以手工雕刻銘文與獨立編號。

其 56 年珍釀呈現古典胡桃木色，在聞香時展現豐盈深色水果與絲滑黑可可交織的香氣，隨後轉化為焦糖椰棗、烏木與黑莓果醬香。口感上則融合黑櫻桃、東加豆與琥珀色葡萄，演變為精品黑巧克力與柑橘風味。尾韻由黑櫻桃、絲滑黑巧克力及層次複雜的烏木餘韻悠長結尾。酒精濃度為44.9%的原桶強度，售價 150 萬元。

麥卡倫在其珍稀系列 1926 年份問世百周年，特別推出全新致敬系列。邀請了曾在 1986 年裝瓶之際為該傳奇年份創作酒標的三位藝術家，相隔 40 年後再度聚首，以嶄新視角詮釋橫跨 1986 至 2026 年的時光旅程。

瓶身創作各有其生活化的場景隱喻：第一款拼貼出品牌精神象徵莊園「八角廳」慶典場景的歡聚瞬間；第二款則描繪守護者身著紅色禮服佇立於蘇格蘭原野的身影；第三款將現代化釀酒廠巧妙隱融於起伏綿延的綠色屋頂自然景觀中。

每瓶酒款皆盛裝於歐洲橡木打造的專屬定製木製禮盒中，禮盒外觀饰以藝術大師的作品，每瓶酒標皆附有藝術家親筆簽名，並附有編號證書、精裝收藏手冊及限量藝術微噴版畫。

酒液於單一歐洲紅橡木雪莉桶中熟成，呈現琥珀色澤，香氣由杏桃果醬與成熟蜜桃香氣堆疊，伴隨苦甜太妃糖、糖漬薑與肉桂芬芳，尾韻透出細緻木煙氣息。入口質地柔滑細膩，紅糖、蜜桃與荔枝甜香交織，隨後延伸出黑櫻桃與糖蜜風味，並帶有淡雅泥煤層次。尾韻由乾果、皮革與濃郁可可香氣綿延。酒精濃度為 48.6%，每位藝術家版本各發行 86 瓶，全球限量 86 套組，預計於 7／30 正式推出。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。