GD珠寶珍藏豐富　舉手投足bling bling賞香奈兒大秀

▲GD（左）與法國女星瑪莉詠柯蒂亞比鄰而坐，一起欣賞香奈兒2026 Métiers d’art 工坊系列大秀。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）日前於首爾舉辦2026 Métiers d’art 工坊系列大秀，現場巨星雲集，最引人矚目是GD（G-Dragon，權志龍）與前女友Jennie同場，不過兩人看秀時中間隔了5個人，GD與法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）比鄰而坐，避免引發八卦話題，不過他本身就是鎂光燈焦點，細看他的香奈兒風美甲與珠寶搭配，戲劇效果十足。





▲GD戴洛杉磯品牌MCI Jewelry藍色寶石與紅寶石項鍊，完美呼應香奈兒服裝色調。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

穿搭風格不設限的GD，各種繽紛色系都能駕馭，此次出席香奈兒大秀，身穿香奈兒2026/2027早春系列藍色風景外套，內搭紅色襯衫，並戴上白色貓眼墨鏡，而搭配的珠寶全是他的私人珍藏，最具辨識度是與少一花瓣設計的Jacob & Co.雛菊造型鑽石耳環，兩條疊搭的藍色寶石與紅寶石頸鍊則是洛杉磯珠寶品牌MCI Jewelry之作，完美呼應他的服裝色調。





▲GD特別做香奈兒元素的美甲，尾戒是法國珠寶品牌FRED天河石戒指。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

GD也分享當天手部華麗細節，他特別做了山茶花、珍珠等香奈兒元素的美甲，左手無名指疊搭多個鑽戒，尾戒則是法國珠寶品牌FRED著名的糖塔形天河石Pain De Cucre戒指，手腕上則混搭三色網球手鍊，舉手投足都bling bling。

