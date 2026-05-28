BIGBANG太陽、田小娟都在穿的韓牌AECA登台！快閃店必收棒球帽和學院帽T

記者鮑璿安／台北報導

南韓街頭服裝品牌 AECA這次終於正式快閃來台，首站就選在 FRUITION 南西店，並於 5/29（五）至 6/28（日）快閃登場，將代表性的復古校園風格原汁原味帶到台北，品牌更是 BIGBANG太陽、i-dle田小娟等人私服愛牌，話題度很高，以下就列出推薦單品，從服飾到配件全都有！

▲韓星最愛美式休閒品牌 AECA 。（圖／品牌提供）

AECA由韓國設計師 INJAE SEO 創立，以「平衡」作為核心精神，擅長把音樂、運動文化和復古校園感揉進日常穿搭裡，做出不會太張揚、卻又很有辨識度的街頭輪廓。品牌名稱更由 AIM、EXPERIENCE、CREATIVITY、ATTITUDE 四個字組成，搭配招牌四葉草符碼，讓整體視覺比一般街頭品牌多了一點幸運感和生活態度。

AECA把美式校園DNA重新翻成韓系日常穿搭語言，像是 Day off棒球帽就很有代表性，深藍底搭配白色刺繡字樣，簡單卻很適合拿來做整體造型的收尾；而 AECA拉鍊帽T 則以大字母Logo作為視覺主角，寬鬆輪廓加上雙拉鍊與口袋細節，單穿有份量、內搭也很有層次。另一款淺藍色短袖T恤 走的則是更輕盈的初夏路線，小巧標誌點綴胸前，屬於那種一看低調，實際上超好搭的單品，不論配牛仔褲、運動短裙還是寬褲都不容易出錯。

同場加映

Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。