fb ig video search mobile ETtoday

BIGBANG太陽、田小娟都在穿的韓牌AECA登台！快閃店必收棒球帽和學院帽T

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓街頭服裝品牌 AECA這次終於正式快閃來台，首站就選在 FRUITION 南西店，並於 5/29（五）至 6/28（日）快閃登場，將代表性的復古校園風格原汁原味帶到台北，品牌更是 BIGBANG太陽、i-dle田小娟等人私服愛牌，話題度很高，以下就列出推薦單品，從服飾到配件全都有！

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲韓星最愛美式休閒品牌 AECA 。（圖／品牌提供）

AECA由韓國設計師 INJAE SEO 創立，以「平衡」作為核心精神，擅長把音樂、運動文化和復古校園感揉進日常穿搭裡，做出不會太張揚、卻又很有辨識度的街頭輪廓。品牌名稱更由 AIM、EXPERIENCE、CREATIVITY、ATTITUDE 四個字組成，搭配招牌四葉草符碼，讓整體視覺比一般街頭品牌多了一點幸運感和生活態度。

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

AECA把美式校園DNA重新翻成韓系日常穿搭語言，像是 Day off棒球帽就很有代表性，深藍底搭配白色刺繡字樣，簡單卻很適合拿來做整體造型的收尾；而 AECA拉鍊帽T 則以大字母Logo作為視覺主角，寬鬆輪廓加上雙拉鍊與口袋細節，單穿有份量、內搭也很有層次。另一款淺藍色短袖T恤 走的則是更輕盈的初夏路線，小巧標誌點綴胸前，屬於那種一看低調，實際上超好搭的單品，不論配牛仔褲、運動短裙還是寬褲都不容易出錯。

同場加映

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。

關鍵字：

AECA, 復古校園風, 韓系穿搭, 潮流服飾, 南韓潮牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大

情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大

一點小事就走心！最容易放大負面情緒星座Top 3　第一名總往壞處想

一點小事就走心！最容易放大負面情緒星座Top 3　第一名總往壞處想

人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質

人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質

不是動手才叫霸凌！「4種相處狀況」要勇敢說不　別再傻傻當玩笑 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 宋慧喬的防曬短夾克被問翻！來自日本設計師品牌　同款帽子更是有錢難買 宏匯廣場150坪室內兒童樂園開幕　還有「家長休息區」太貼心 專家分享10個培養快樂的日常習慣　給總覺得生活空虛的人 Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起 交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面