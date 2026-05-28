對抗夏季高溫　無印良品洗沐寢織全到位　IKEA涼感寢具限時85折起

▲無印良品因應夏季推出多種涼感商品，從室內、外出到洗沐都有新貨。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季高溫與濕度逐漸升高，日常生活中對於清爽與舒適的需求也隨之增加。無印良品以實現舒適生活為目標，推出全新夏季涼感系列，從出門必備的防黏膩身體噴霧、浴室洗沐用品，到居家淺色系涼感寢織一應俱全。IKEA則針對涼感好眠、清爽餐桌到戶屋外行程，精選 10 大消暑好物，並從即日起至 6／17 推出卡友專屬優惠，多款涼感寢具下殺 85 折起。

▲極涼身體噴霧；涼感洗潤合一洗髮精。

面對夏季外出流汗的黏膩感，MUJI無印良品推出兩款身體噴霧，包括以薄荷醇帶來溫和清爽感的「涼感身體噴霧」，以及特別添加酒精成分，強調更為明顯的瞬間降溫感受的「極涼身體噴霧」，皆添加薏仁種子精華、尤加利葉精華等6種植物由來保濕成分，在清爽的同時也能保持肌膚水潤，售價 390 元。

涼感洗沐系列則有涼感沐浴乳、涼感洗潤合一洗髮精以及涼感身體去角質霜，主打以薄荷醇為主要涼感成分，其中洗潤合一洗髮精僅需一瓶即可完成洗髮與潤髮，在炎熱夏季能有效縮短待在浴室的時間，售價490元起。

而新上市的涼感寢織系列，採用具清涼感的淺色視覺，透過獨特的布料加工技術減少表面起球，提升肌膚接觸時的熱傳遞效率，品項包括涼感枕套、涼感枕頭墊、涼感多用途靠枕、涼感大型坐墊等居家用品，售價 290 元起。同樣採特殊布料的涼感床包、涼感薄被、涼感薄墊、涼感雙面枕頭也全到齊，售價 990 元起。

▲涼感薄墊與薄被；涼感大型坐墊。

IKEA近期也推出涼夏單品並搭配回饋，會員即日起到 6／17，特定涼感寢具 85 折起，包括被面與填充物皆採用萊賽爾纖維，、可於 60 度 C 水溫機洗的「BLÅNEPETA 雙人涼被」，原價 2,199 元，卡友優惠價 1,799 元；雙面設計的「KLUBBSPORRE 人體工學枕」，原價 1,499 元，優惠價 1,249 元。能排除熱氣的 REXBEGONIA 保潔墊原價 1,699 元，卡友優惠價 1,399 元。

▲BLÅNEPETA雙人涼被；KLUBBSPORRE人體工學枕。

其他包括經典藍袋設計的 FRAKTA 保冷袋，原價 99 元，優惠價 79 元；UPPFYLLD 蔬果沙拉脫水器原價 129 元，卡友優惠價 109 元。熱門的 RÅSKOG／NORRÅVA 附蓋推車，也推出適合夏天的粉紅色新色，售價 929 元；輕巧好收納的MARULK 野餐餐具 21 件組，內含網袋、托盤、盤子、馬克杯與餐具組，可供 4 人使用，全套餐具可堆疊收納並放入隨附網袋，售價 299 元。

▲UPPFYLLD蔬果沙拉脫水器；MARULK野餐餐具 21件組。