Tinder不只配對還管穿搭！DIESEL聯名太敢玩　錯視背心、透膚丹寧最性感

記者鮑璿安／綜合報導

DIESEL與全球社交平台 Tinder 聯手推出全新 「For Successful Loving」 膠囊系列，把經典口號 For Successful Living 改寫成更大膽的愛情宣言。整個系列更把焦點放在 LGBTQIA+ 社群的自我表達、性別認同與多元包容，愛從來不該只有單一版本，而穿衣也一樣！





▲DIESEL不只賣丹寧還幫你談戀愛，聯手Tinder推「For Successful Loving」共推出 17 款單品 。（圖／品牌提供）

這次聯名共推出 17 款單品，橫跨男裝、女裝、中性成衣、丹寧與配件，結合 DIESEL招牌大膽狂野的風格，系列多款 T 恤、背心、Polo 衫與背心洋裝都用上特殊燒花工藝，讓面料自然形成若隱若現的透視效果；女裝更加入錯視蕾絲內衣設計，直接把內衣輪廓變成視覺主角，看起來像疊穿，其實是一體成形，既有話題也很有辨識度。男裝 Polo 則採用全幅蕾絲燒花處理，把日常休閒單品做出更曖昧、更帶衝突感的效果，完全就是 創意總監 Glenn Martens 擅長的那種性感語言。配件部分則包含帶有「For Successful Loving」標語的丹寧棒球帽，以及 DIESEL x Tinder 聯名限定吊飾鑰匙圈。





▲DIESEL X TINDER錯視透膚背心，NT$6,980；透膚坦克背心，NT$4,680。（圖／品牌提供）





▲DIESEL X TINDER透膚牛仔褲，NT$24,580。（圖／品牌提供）

Glenn Martens也提到：「這次與 Tinder 合作『For Successful Loving』企劃，感覺就像找到了頻率相同的靈魂。我們無意美化愛情，只為真實發聲，為多元情感型態留出表達空間。『For Successful Loving』的宣言是掙脫世俗框架，按照自己的方式自由建立連結。」除了服裝本身，這次企劃也不只停在視覺話題。DIESEL 與 Tinder 透過 OTB 基金會共同向國際人權組織 Outright International 捐贈 20 萬美元，支持全球多元社群權益發展，讓「For Successful Loving」不只是口號，而是真正把支持落到行動上。系列已於全球指定店點與官網開賣，台灣則於 6 月 15 日發售。

同場加映

Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。