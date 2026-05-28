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喬科維奇法網戰袍「藏狼影」有玄機！LACOSTE訂製夾克呼應人生信念

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記者鮑璿安／綜合報導

2026年法國網球公開賽戰火正熱，網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）這回連進場造型都成了話題，LACOSTE 特別為他量身打造 2026 法網專屬夾克，由創意總監 Pelagia Kolotouros 操刀設計，靈感直接取自紅土賽季的飽和色澤、場地紋理與比賽張力，猶如王者戰袍。

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克 。（圖／品牌提供）

喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克，正面以立領、寬鬆輪廓與俐落白色滾邊拉出速度感，搭配斜向拉鍊口袋，保留運動服該有的實穿機能，但版型又比一般球員外套更有雕塑感。真正的亮點則藏在背後，一道大面積深色圖騰宛如狼影仰天長嘯，在紅土色底上特別有戲，替整體造型加進一點野性，也把喬科維奇一向帶有侵略性與壓迫感的場上氣質，將運動機能、手工質感與秀場語彙揉成一件極具存在感的訂製單品。

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

其實，狼的意象對喬科維奇而言從來不是臨時起意。早在 5 年前的溫布頓期間，他就曾談到自己與狼之間的特殊連結，透露童年時期曾有一段難忘經歷，也因此對狼始終懷有深刻情感。Djokovic 當時更直言，每當自己在場上陷入壓力與困境時，總會從狼身上獲得力量與提醒。再加上狼本來就是塞爾維亞的國獸，這個象徵多年來也一路貫穿他的網球生涯，幾乎成了他的精神投射。就連妻子 Jelena Djokovic 過去也曾穿上一件印有「狼身、Djokovic頭像」的趣味 T 恤公開亮相，夫妻倆對這個意象的認同可見一斑，也讓這回 LACOSTE 把狼影放上法網專屬夾克背後，顯得更加有意義。

同場加映

隨著網球運動風靡時尚圈，瑞士百年精品品牌 BALLY 也加入這個旋風，今年春夏系列以「TENNIS 網球膠囊系列」重塑優雅運動風貌，喚醒其代表性的運動鞋款COMPETITION，變得可愛又時髦！還有一系列網球造型掛飾、兼具復古與當代氛圍的網球拍袋等細節單品，都強勢登場了。

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲Bally COMPETITION運動鞋，曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

首先必看的是回歸的COMPETITION運動鞋，這雙曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。保留圓頭輪廓與包覆性設計，同時加入襪套式小牛皮結構與防滑鞋底，穿起來更穩定也更輕盈；側邊「B」字標誌則改用類網球絨毛材質，細節低調但辨識度很高，搭配白底加上紅、綠配色點綴，日常穿也很好駕馭。TENNIS EASY BALLY 直式托特包更直接描繪出可愛的網球插畫，消暑又童趣的模樣令人荷包失血。

關鍵字：

法網, 喬科維奇, 狼影, LACOSTE, 紅土賽季

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