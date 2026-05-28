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宏匯廣場150坪室內兒童樂園開幕　還有「家長休息區」太貼心

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▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新北家庭客群的放電新地標登場！深耕親子家庭生活圈的宏匯廣場，引進占地達 150 坪的室內遊樂場「 享樂園 」，主打高質感、安全且充滿歡樂的雙樓層玩樂空間。除了有多種遊戲體驗區、超大球池、旋轉木馬、沙坑區域之外，還特別規劃家長休息區，整個是大太貼心，開幕期間推出限時優惠，兒童會員入園最低 499 元起，現場加入會員還能參加限定抽獎。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

宏匯廣場新開幕的 150 坪大、兩層摟空間的享樂園，規劃多款經典設施，包括以實木訂製打造，搭配細緻圓角與安全防護設計的「 球池區 」，讓小朋友們可以無拘無束地在繽紛球海裡翻滾、玩捉迷藏，或是體驗從溜滑梯一衝而下的刺激感。其他還有「 童樂木馬 」與「 希望海盜船 」共同組成的嘉年華區，則是爸媽捕捉孩子開心笑容的最佳地點。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

部分家長擔心衣物沾染的沙池空間，特別選用安全無毒、不起粉塵的環保大粒塑粒沙打造「 玩轉沙池 」，現場還有小型挖土機、玩具鏟子等互動器材，孩子離開時只需拍一拍，褲襪衣物就可瞬間乾淨。童趣滿點的「 開心牧場 」，讓小朋友可體驗擠牛奶、餵小牛的樂趣；「 水科學實驗室 」則透過戲水互動裝置與簡易操作，開啟孩子對科學的好奇心，親身體驗水的奧秘科學冒險。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

「 夢幻家家屋 」則結合智慧廚房與感應式超市互動設計，屋內的各式食材道具皆採用木質與布質製作，材質溫和不傷手，除琳瑯滿目的超市食材，讓孩子可以提著購物籃，體驗日常掃描結帳的情境遊戲，開心啟發美好的角色扮演情境。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

除了動態與智育遊樂設施，場內也規劃滿足高年齡層兒童與大人的專屬角落，打造「 Switch 2 玩樂專區 」，包辦團隊合作、益智動感等各類型遊戲主題。針對辛苦的爸媽也特別規劃了一處簡約質感的「 家長休息區 」，營造放鬆舒心的氛圍，讓家長在等候小朋友玩耍的同時也能安心充電。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

即起至 6／8《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》則於高雄夢時代 8 樓登場，包括 Hello Kitty、酷洛米、大耳狗喜拿及人魚漢頓等人氣明星齊聚一堂，邀請粉絲走進充滿歡樂與甜蜜氛圍的繽紛遊樂園。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

五大打卡點首推「午茶時光咖啡杯」，讓人忍不住想加入其中一起轉呀轉，還有酷洛米和巴庫手捧冰淇淋的「甜點小舖」及大耳狗喜拿與牛奶頂著爆米花的俏皮模樣，怎麼拍都超可愛。

▲暑假天氣炎熱，宏匯廣場150坪室內「享樂園」開幕，搶兒童商機。（圖／業者提供）

業者表示，現場推出近 40 款全新周邊，從內藏可晃動設計的「搖搖壓克力鑰匙圈」到今夏最吸睛的「短板T恤」，還有多達 15 款的超卡哇伊「DIY 組合小吊飾」，讓你組出自己的獨一無二的小配件。

關鍵字：

享樂園, 宏匯廣場, 室內遊樂場, 親子放電, 玩轉沙池, 夢幻家家屋, 開心牧場, 球池區, 夢時代, 三麗鷗

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