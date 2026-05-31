精品鞋履晉升C位！肖戰聯名豆豆鞋掀話題　LoeweＸOn一體式鞋面超潮

▲TOD'S攜手全球品牌代言人肖戰正式推出全新「TOD'S·X」聯名系列。（迪生提供）



圖文／鏡週刊

當精品鞋履不再只是配件，而是時裝語言中最鮮明的一筆，本季各大品牌把「鞋」推上造型主角位置：從男神聯名掀起話題熱潮，到高訂美學與運動機能的顛覆融合，再到結合潮流文化與未來科技的嶄新輪廓，每一雙鞋都不只是穿搭的一部分，更像是一種態度與風格宣言。無論是經典豆豆鞋的優雅變奏、解構跑鞋的前衛語彙，或以聯名與巡演故事延伸出的限定魅力，都讓人忍不住想立刻穿上腳，展現本季最值得關注的鞋履焦點。

飛奔掃貨

最強男神聯名來了，手慢就沒貨啦！TOD'S攜手全球品牌代言人肖戰正式推出全新「TOD'S·X」聯名系列，數量極少。全系列中當數「TOD'S·X Gommino」豆豆鞋最為搶鏡，鞋款的踩跟設計能自由轉換為經典樂福鞋或穆勒鞋造型，可調式金屬扣件則增添機能細節，搭配品牌經典豆豆鞋底與柔軟皮革材質，舒適貼合的穿著體驗是只有試過才會知道的美好啊！

▲Gommino豆豆鞋。NT$36,900。（迪生提供）

一起上場

▲LightSpray Cloudmonster鞋款採全白配色，且附有3雙專屬LightSpray襪款。NT$31,000。（羅威提供）

LOEWE與瑞士運動品牌On最新聯名系列正式亮相，主推的重點鞋款LightSpray Cloudmonster展現了On開創性的LightSpray高性能鞋面噴織技術外，無鞋帶的一體式鞋面、還附有3雙包括螢光黃、螢光綠及水鴨藍配色的專屬LightSpray襪款，超潮的啊！同場加映包括Cloudsolo全新雙色回歸、以及Cloudtilt Hi的嶄新高筒輪廓，進一步將聯名系列延伸至日常穿搭場景。

▲Cloudsolo女士跑鞋。NT$22,000（羅威提供）

▲Cloudtilt Hi男士運動鞋。NT$20,000（羅威提供）

融合希望

▲j-hope詮釋為自己量身打造的LV Buttersoft運動鞋。價格店洽（路易威登提供）

LOUIS VUITTON經典LV Buttersoft運動鞋迎來全新版本囉！這雙鞋是為BTS成員j-hope的世界巡演需求所打造，運用玫瑰色與白色搭配，鞋帶末端印上「YOUR, MY HOPE」字樣，呼應他溫暖活潑的形象；以2000年代嘻哈社群風格為靈感，融合田徑跑鞋的輕盈感與路易威登義大利皮革工藝，並透過手工縫製與手繪元素，還串有Monogram鐘形鑰匙包裝飾，完全是近乎訂製般的精緻風格。

▲LV Buttersoft運動鞋以玫瑰色與白色搭配，鞋帶末端印有「YOUR, MY HOPE」字樣。（路易威登提供）

外向型格

▲BALENCIAGA發表的男女同款全新JET運動鞋。NT$35,500。（巴黎世家提供）

BALENCIAGA創意總監Pierpaolo Piccioli延續品牌在鞋履設計上的革新語言，於今年秋季首度發表超酷的全新JET運動鞋。鞋款以解構混搭為核心概念，結合專業跑鞋機能與高訂時裝美學，並顛覆傳統運動鞋設計慣例，將原本藏於鞋舌內側的資訊標籤外露、縫製於正面，搭配貫穿鞋面的彈性繫帶系統，不僅可直接套穿，也營造出內外翻轉、收束塑形的視覺效果；除了男女同款外，還各自有專屬色系，例如女鞋的馬卡龍淺色系就非常吸睛哪！

▲JET男鞋灰藍款。NT$35,500（巴黎世家提供）

▲JET女鞋提供馬卡龍淺色系配色。NT$35,500。（巴黎世家提供）

▲JET特色之一是將藏於鞋舌內側的資訊標籤外露、縫製於正面。（巴黎世家提供）

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