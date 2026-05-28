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MINISO捲土重來「變潮」再開新店　大創3品牌旗艦店進駐夢時代

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記者蔡惠如／綜合報導

夢時代購物中心今夏迎來大規模的新櫃改裝進駐，包括高雄首間集結大創 3 大品牌DAISO、Standard Products 與 Threeppy 的旗艦店，還有在台捲土重來的 MINISO 最新店型登場。業者錶次配合新櫃開幕，商場從 5 / 28 至 6 / 10 推出「 超給利 」檔期，祭出全館指定店櫃消費滿 3,000 元即贈 300 元抵用券。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

▲夢時代新櫃將有MINISO轉型後的潮店進駐。（圖／業者提供）

喜歡日系雜貨的人有新點，夢時代在 7 樓引進高雄首家集結 DAISO、Standard Products 與 Threeppy 三大品牌的旗艦店，將於 6 / 5 正式開幕。現場一次搜羅平價日雜、日系高質感用品以及主打粉嫩可愛的小物。開幕首三日（ 6 / 5 ~ 6 / 7 ）消費滿 500 元，就送限量的品牌手機吊環。同樓層還有被譽為薯條界天花板的菲律賓品牌「 Potato Corner 」在 5 / 29 先登場，開幕期間消費就送品牌涼扇，單筆消費滿 178 元並完成活動任務，還加碼送品牌隨機吊飾一個。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

曾在 2022 年街邊店全關的大陸居家品牌 MINISO，近期已「潮店」為風格在台選土重來，3 月先在南紡購物中心開幕新店，並進駐台中漢神洲際開快閃，7 月起也將在高雄夢時代 7 樓帶來全新店型，主打兼具潮流感與趣味性的購物空間，集結各式人氣 IP 商品與療癒系玩偶。 7 / 15 與 7 / 16 開幕期間，憑號碼牌來店消費迪士尼系列商品，並加入 LINE 會員出示畫面，就能免費兌換史迪奇 GenZ 街頭熊貓搪膠毛絨一隻，每天限量 50 份。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

B1 樓層則有日本食品選物店「 咖樂迪咖啡農場 」進駐，引進咖啡豆與豐富的異國食材，讓主婦與上班族隨時挖寶。同樓層也開幕「 Saison du Soleil 」新店，主打現烤歐風與日式麵包；美食街則迎來「 賴山嶼 」落腳，主打青花椒麻辣燙，提供百樣鮮食隨心挑選的精緻鮮湯體驗。「 貴族世家 mini 」與「 黑毛屋 」則進駐 7 樓餐飲。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

▲南紡購物中心也有4間服飾櫃新登場。

台南南紡購物中心 A1 館 2F 也迎來 4 家新櫃，花田囍飾於 5／21 正式開幕，6／17 前推出購買任三件手工商品，享9折優惠回饋。其他包括 STEVE MADDEN、HAPPYFACE 及 FRAAS 預計 6／1 登場，於 6／14 前 STEVE MADDEN、FRAAS 推出商品全面 8 折及滿額現抵活動、HAPPYFACE 則祭出滿額現抵優惠。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

3 樓新進駐品牌還有 Waltz，6／17 前推出正品 7 折、特價鞋款任選 2 雙 8 折回饋；SOUNDS GOOD 則將在 6／2 登場，開幕優惠則有 6／17 前購買 2 個行李箱，即贈襪子禮盒。

關鍵字：

夢時代、南紡購物中心、新櫃優惠、日系雜貨、MINISO

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