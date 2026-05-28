楊紫瓊千萬名錶獨鍾RICHARD MILLE　配大墊肩黑裝入鏡超帥

▲楊紫瓊拍攝RICHARD MILLE女錶形象照。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE近日發布全新形象影片《The Dazzling Division》，展現最新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶的迷人風采，令人驚喜的是奧斯卡影后楊紫瓊領銜主演，她身穿充滿氣勢的大墊肩黑裝，戴上她鍾愛的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，在法國電子音樂雙人組Justice動感節奏中展現超強氣場。





▲楊紫瓊以霸氣墊肩黑裝搭配RICHARD MILLE錶展現強大氣場。

楊紫瓊是RICHARD MILLE長期摯友，她的人生重要時刻都有RICHARD MILLE腕錶相伴，包括奪得奧斯卡影后榮銜時，有千萬級的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶見證光榮時刻，此款以整塊藍寶石水晶加工而成的錶款，晶透設計讓機芯若隱若現，配上經手工修飾與鑲鑽18K金橋板、鑲鑽的18K金可變幾何結構自動盤自動上鍊，更添華麗感，是她日常與出席重要場合經常佩戴的款式，此次拍形象照也戴此錶上陣，咬著棒棒糖秀錶展現俏皮的一面。





▲楊紫瓊拿著棒棒糖秀鍾愛的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶。

除了受名錶品牌青睞，日本珠寶品牌MIKIMOTO今年全新形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」也邀她當女主角，擔綱演繹品牌頂級之作，一套紅色禮服造型搭配彷彿無限延伸的珍珠長鍊，盡顯她雍容華貴的氣質。





▲楊紫瓊也擔任「1893 MIKIMOTO – Time on a string」廣告主角。（圖／MIKIMOTO提供）