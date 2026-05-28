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【廣編】RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯　自動上鍊陀飛輪腕錶

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▲▼RICHARD MILLE,RM HJ-02自製機芯,自動上鍊,陀飛輪。（圖／RICHARD MILLE）

▲全新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，整個系列共呈獻12只獨特時計。

圖、文／RICHARD MILLE提供

全新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，開啟了品牌高級珠寶腕錶傳奇的第二篇章。本系列被視為一個沈浸式的色彩、光影與形態構築境界，致敬品牌為女性打造時計作品的二十載匠心歷程。整個系列共呈獻12只獨特時計，歸為粉、紫、藍、綠四大色系；本系列將珠寶作為構成腕錶整體的一部分，並以寶石賦予每一只時計獨有的鮮明氣質。RM HJ-02腕錶通體皆以寶石鑲嵌，從錶殼、錶扣直至機芯本身。

這一全新篇章將RICHARD MILLE對高級珠寶的探索推向更具實驗性的領域，並為品牌內部寶石鑲嵌團隊帶來更多挑戰。寶石的幾何形態決定色彩與光線在腕錶之上的流轉軌跡：輪廓起伏收放，對稱與不對稱相互交替，彩色寶石以不同的透明度、飽和度與反射度的組合，在錶殼上層層變幻。

雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲三大鑲嵌工藝共同形塑色彩並定義結構，單只腕錶共鑲嵌1,399顆珍貴寶石與裝飾石材。紅寶石、藍寶石、鑽石、祖母綠與帕拉伊巴碧璽，同孔雀石、綠玉髓、綠松石、珍珠母貝交織輝映，呈現璀璨奪目的色彩組合；搭配珍貴寶石與裝飾石材，賦予本系列萬花筒般的視覺張力，精心雕琢與層次堆疊出立體感。

關鍵字：

RICHARD MILLE, RM HJ-02自製機芯, 自動上鍊, 陀飛輪

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