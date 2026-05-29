fb ig video search mobile ETtoday

RICHARD MILLE陀飛輪錶如繽紛萬花筒　12款華麗之作獨一無二

>

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶綠色款。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE開啟品牌高級珠寶腕錶傳奇的第二篇章，推出全新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，呈獻12只獨一無二的時計，採用印象派風格展現粉、紫、藍、綠四大色系，運用雪花鑲嵌、粒鑲與包邊鑲三大工藝，讓繽紛寶石排列出靈感源自印度、英國維多莉亞式和法國凡爾賽宮建築的幾何圖形，單只腕錶鑲嵌了1399顆寶石與裝飾石材，每一個角度都如萬花筒般璀璨奪目。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶粉色款，展現精湛鑲嵌工藝。

華麗無比的RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，光是錶殼研發便耗時超過一年，整只腕錶的研發時長則超過三年；而錶帶設計也別出心裁，採用飾以鱷魚皮壓紋的橡膠錶帶，並搭配鑲滿彩色寶石的錶扣，奢華感與舒適度兼具。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶藍色款。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶搭配飾以鱷魚皮壓紋的橡膠錶帶，扣頭也鑲滿華麗寶石。

在腕錶核心部分，RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶搭載由白金打造的全新自製自動上鍊陀飛輪機芯CRMT2，此鏤空機芯與錶殼、錶盤同步開發，使機械結構與珠寶元素從設計之初便融合為一體。每一款錶都是全球唯一，更顯珍貴。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶紫色款。

PIAGET（伯爵）也擅長結合精湛珠寶工藝與頂級製錶技術，搭載自製670P手動上鍊陀飛輪機芯的Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金41毫米超薄陀飛輪手動上鍊腕錶，正是最佳代表，錶圈鑲嵌梯形切割彩色寶石與面盤相呼應，共鑲嵌有黃碧玉、綠蛇紋石、土耳其石、深藍色方鈉石、深紫色舒俱徠石、綠玉髓、紅紋石、天然紅寶黝簾石，襯托2時方向的陀飛輪裝置，全球限量8只。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵全球限量8只Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金41毫米超薄陀飛輪手動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）

►楊紫瓊千萬名錶獨鍾RICHARD MILLE　配大墊肩黑裝入鏡超帥

►玄彬百萬歐米茄上手帥翻　紅錶圈成亮點

關鍵字：

RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫瓊千萬名錶獨鍾RICHARD MILLE　配大墊肩黑裝入鏡超帥

楊紫瓊千萬名錶獨鍾RICHARD MILLE　配大墊肩黑裝入鏡超帥

GD珠寶珍藏豐富　舉手投足bling bling賞香奈兒大秀

GD珠寶珍藏豐富　舉手投足bling bling賞香奈兒大秀

已故奧斯卡影后時尚美學延續　黛安基頓衣物、家飾登拍賣

已故奧斯卡影后時尚美學延續　黛安基頓衣物、家飾登拍賣

宋慧喬蕾絲裝上身性感甜美　搭巨鑽當一日公主 玄彬百萬歐米茄上手帥翻　紅錶圈成亮點 曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂 曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂 Pandora海洋風首飾勾起度假魂　虎鯨、鬼蝠魟串飾卡哇伊 孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味 AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面