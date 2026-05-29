RICHARD MILLE陀飛輪錶如繽紛萬花筒　12款華麗之作獨一無二

▲模特兒佩戴RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶綠色款。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE開啟品牌高級珠寶腕錶傳奇的第二篇章，推出全新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，呈獻12只獨一無二的時計，採用印象派風格展現粉、紫、藍、綠四大色系，運用雪花鑲嵌、粒鑲與包邊鑲三大工藝，讓繽紛寶石排列出靈感源自印度、英國維多莉亞式和法國凡爾賽宮建築的幾何圖形，單只腕錶鑲嵌了1399顆寶石與裝飾石材，每一個角度都如萬花筒般璀璨奪目。





▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶粉色款，展現精湛鑲嵌工藝。

華麗無比的RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶，光是錶殼研發便耗時超過一年，整只腕錶的研發時長則超過三年；而錶帶設計也別出心裁，採用飾以鱷魚皮壓紋的橡膠錶帶，並搭配鑲滿彩色寶石的錶扣，奢華感與舒適度兼具。





▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶藍色款。





▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶搭配飾以鱷魚皮壓紋的橡膠錶帶，扣頭也鑲滿華麗寶石。

在腕錶核心部分，RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶搭載由白金打造的全新自製自動上鍊陀飛輪機芯CRMT2，此鏤空機芯與錶殼、錶盤同步開發，使機械結構與珠寶元素從設計之初便融合為一體。每一款錶都是全球唯一，更顯珍貴。





▲RICHARD MILLE RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕錶紫色款。

PIAGET（伯爵）也擅長結合精湛珠寶工藝與頂級製錶技術，搭載自製670P手動上鍊陀飛輪機芯的Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金41毫米超薄陀飛輪手動上鍊腕錶，正是最佳代表，錶圈鑲嵌梯形切割彩色寶石與面盤相呼應，共鑲嵌有黃碧玉、綠蛇紋石、土耳其石、深藍色方鈉石、深紫色舒俱徠石、綠玉髓、紅紋石、天然紅寶黝簾石，襯托2時方向的陀飛輪裝置，全球限量8只。







▲伯爵全球限量8只Kaleidoscope Lights 18K玫瑰金41毫米超薄陀飛輪手動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）

