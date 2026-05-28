比利時未來女王哈佛畢業　學霸公主拎Dior黛妃包好優雅

▲比利時未來女王伊莉莎白公主取得哈佛公共政策碩士學位。（圖／翻攝belgianroyalpalace IG）

記者陳雅韻／台北報導

比利時未來女王、24歲比利時伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）正式從美國哈佛大學畢業了，近日她取得「哈佛甘迺迪學院」公共政策碩士學位，比利時菲利普國王（King Philippe）與瑪蒂爾德王后（Queen Mathilde）都飛往美國參加長女的畢業典禮，當天伊莉莎白公主選穿巴黎品牌Maje紅色印花洋裝搭Dior紅色Lady Dior黛妃包，流露優雅氣息，喜悅之情全寫在臉上。





▲伊莉莎白公主（右二）在畢業典禮上穿Maje印花洋裝搭Dior紅色Lady Dior黛妃包與朋友合影。（圖／翻攝belgianroyalpalace IG）

其實伊莉莎白公主在哈佛求學並非一帆風順，她從英國牛津大學取得歷史與政治學士學位後，2024年轉往哈佛大學攻讀為期2年的公共政策碩士課程，未料2025年5月美國總統川普（Donald Trump）突然宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，讓不希望獲得特殊待遇的伊莉莎白求學之路受阻，最終美國聯邦法官裁定阻止禁令，她得以於今年順利取得哈佛碩士學位。





▲伊莉莎白公主穿梭在哈佛校園，穿Reformation裙裝配約3萬元的ISABEL MARANT彎月包。（圖／翻攝belgianroyalpalace IG）

慶祝學霸公主完成學業，比利時王室官方IG分享伊莉莎白公主在哈佛校園的生活照，她穿著白色Reformation裙裝配約3萬元的法國品牌ISABEL MARANT彎月包，手捧著書本與資料在校園中穿梭，帶著網友一起做哈佛校園巡禮。

