fb ig video search mobile ETtoday

LV慈善手鍊挺兒童援助　萊雅減碳物流掀永續新浪潮

>

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

當全球精品與美妝市場逐漸成熟，「品牌價值」開始成為消費者最在意的事。尤其近年Z世代與高端消費族群越來越重視企業是否真正投入公益、環保與社會責任，也讓「永續」正式從加分題，變成品牌核心競爭力。其中最具代表性的案例之一，就是Louis Vuitton與UNICEF長達10年的合作。

2016年，Louis Vuitton正式與UNICEF展開全球合作計畫，希望透過長期投入，協助更多兒童擁有平等成長與受教育的機會。十年來，品牌除了持續支持全球兒童緊急援助，也逐步擴大至性別平權與女性賦權等長期項目。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

其中最具代表性的，便是Silver Lockit系列。Silver Lockit系列自2016年推出後，便成為LV公益精神的重要象徵。系列包含手鍊、銀鍊吊墜與耳環等中性設計商品，每售出一件商品，品牌便提撥部分收益捐贈給UNICEF。十年間，累積捐款已達2800萬美元，甚至超越原先每年200萬歐元的最低承諾。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

而LV更將公益真正融入企業文化。像是每年舉辦的「LV World Run」全球團結路跑活動，便邀請員工與家人共同參與，透過實際互動認識UNICEF援助計畫。另一項「V Reporters」計畫，則會從全球員工中選出代表，親自前往UNICEF援助現場，將真實故事帶回品牌內部，讓公益不只是口號，而是真正被看見與感受到的事情。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

除了公益與永續，現在不少品牌也開始投入藝術與文化支持。

Aesop近期便宣布贊助《當代新聲：來自亞洲、澳洲與太平洋的藝術群像》（Rising Voices: Contemporary Art from Asia, Australia and the Pacific）展覽，該展將於2026年5月起在Victoria and Albert Museum南肯辛頓館登場，展出來自亞太地區25個國家的先鋒藝術家作品。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

這場展覽由V&A與澳洲昆士蘭美術館暨現代藝術館QAGOMA共同策劃，集結超過70件作品，其中多數更是首次於英國展出。展覽也特別聚焦澳洲第一民族與原住民藝術家，透過繪畫、裝置與多元媒材，讓更多人重新看見亞太文化中的歷史、信仰與世代智慧。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

而Aesop近年其實持續投入藝術支持，包括與原住民藝術家合作店內展覽、支持雕塑藝術節，以及長期贊助全球重要藝術機構，包括巴黎東京宮、紐約惠特尼美國藝術博物館與倫敦薩奇藝廊等。

今年10月，Aesop更將於倫敦Marylebone店鋪舉辦「In-store Art Takeover」，把藝術家作品從博物館延伸至日常店鋪空間，也讓藝術不只是被觀看，而是真正走進生活感官之中。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

除了文化與公益，美妝產業也正全面加速永續轉型。L’Oréal Taiwan近期便攜手Watsons Taiwan推出「屈動未萊循環物流箱」計畫，從供應鏈與物流端開始，重新思考美妝產業的減碳模式。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

這項合作最大的亮點，在於打造可重複循環使用的B2B物流箱，透過「一箱多格」設計，讓不同商品能在同一箱中有序分類，避免過去零星商品必須各自獨立裝箱所造成的大量紙材浪費。

根據雙方估算，該計畫每年可減少約1.8萬個紙箱使用，同時降低運輸空間浪費與碳排放，建立全新的美妝綠色物流模式。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

而這款循環物流箱也導入許多環保細節，包括可拆式隔板、免膠帶快速拆裝設計，以及使用FSC認證紙材與再生蜂巢紙作為緩衝材料，希望從包材、物流到配送流程全面落實循環經濟概念。

現在的精品不只賣夢想！LV挺兒童援助、Aesop支持亞太藝術、萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

除了減少包材浪費外，這樣的設計也同步提升物流效率。由於不同商品可集中裝箱，也能減少物流人員拆箱、分揀與配送流程，進一步降低整體運輸負擔。

延伸閱讀
高雄國小教師「休假中返校」墜樓亡　老同事慟：勸他放鬆像是叫他擺爛一樣
見媽媽帶6歲男童進IKEA女廁！她出聲制止　員工曝法規：沒資格請人出去
原始連結

關鍵字：

周刊王, LV, Aesop, 萊雅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

黃仁勳穿10萬Dior外套秀好品味　女兒拎30萬瓢蟲包與Jisoo撞同款 李英愛同框小27歲張凌赫沒在怕　凍齡少不了運動與天然護膚品 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 IU新劇連穿3雙厚底洞洞鞋引熱搜　2026最新聯名登場 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 老是跟周遭人合不來的三大星座！TOP 1不為合群犧牲自己　個人感受最重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面