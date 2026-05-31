LV慈善手鍊挺兒童援助　萊雅減碳物流掀永續新浪潮

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

當全球精品與美妝市場逐漸成熟，「品牌價值」開始成為消費者最在意的事。尤其近年Z世代與高端消費族群越來越重視企業是否真正投入公益、環保與社會責任，也讓「永續」正式從加分題，變成品牌核心競爭力。其中最具代表性的案例之一，就是Louis Vuitton與UNICEF長達10年的合作。

2016年，Louis Vuitton正式與UNICEF展開全球合作計畫，希望透過長期投入，協助更多兒童擁有平等成長與受教育的機會。十年來，品牌除了持續支持全球兒童緊急援助，也逐步擴大至性別平權與女性賦權等長期項目。

▲（圖／品牌提供）

其中最具代表性的，便是Silver Lockit系列。Silver Lockit系列自2016年推出後，便成為LV公益精神的重要象徵。系列包含手鍊、銀鍊吊墜與耳環等中性設計商品，每售出一件商品，品牌便提撥部分收益捐贈給UNICEF。十年間，累積捐款已達2800萬美元，甚至超越原先每年200萬歐元的最低承諾。

▲（圖／品牌提供）

而LV更將公益真正融入企業文化。像是每年舉辦的「LV World Run」全球團結路跑活動，便邀請員工與家人共同參與，透過實際互動認識UNICEF援助計畫。另一項「V Reporters」計畫，則會從全球員工中選出代表，親自前往UNICEF援助現場，將真實故事帶回品牌內部，讓公益不只是口號，而是真正被看見與感受到的事情。

▲（圖／品牌提供）

除了公益與永續，現在不少品牌也開始投入藝術與文化支持。

Aesop近期便宣布贊助《當代新聲：來自亞洲、澳洲與太平洋的藝術群像》（Rising Voices: Contemporary Art from Asia, Australia and the Pacific）展覽，該展將於2026年5月起在Victoria and Albert Museum南肯辛頓館登場，展出來自亞太地區25個國家的先鋒藝術家作品。

▲（圖／品牌提供）

這場展覽由V&A與澳洲昆士蘭美術館暨現代藝術館QAGOMA共同策劃，集結超過70件作品，其中多數更是首次於英國展出。展覽也特別聚焦澳洲第一民族與原住民藝術家，透過繪畫、裝置與多元媒材，讓更多人重新看見亞太文化中的歷史、信仰與世代智慧。

▲（圖／品牌提供）

而Aesop近年其實持續投入藝術支持，包括與原住民藝術家合作店內展覽、支持雕塑藝術節，以及長期贊助全球重要藝術機構，包括巴黎東京宮、紐約惠特尼美國藝術博物館與倫敦薩奇藝廊等。

今年10月，Aesop更將於倫敦Marylebone店鋪舉辦「In-store Art Takeover」，把藝術家作品從博物館延伸至日常店鋪空間，也讓藝術不只是被觀看，而是真正走進生活感官之中。

▲（圖／品牌提供）

除了文化與公益，美妝產業也正全面加速永續轉型。L’Oréal Taiwan近期便攜手Watsons Taiwan推出「屈動未萊循環物流箱」計畫，從供應鏈與物流端開始，重新思考美妝產業的減碳模式。

▲（圖／品牌提供）

這項合作最大的亮點，在於打造可重複循環使用的B2B物流箱，透過「一箱多格」設計，讓不同商品能在同一箱中有序分類，避免過去零星商品必須各自獨立裝箱所造成的大量紙材浪費。

根據雙方估算，該計畫每年可減少約1.8萬個紙箱使用，同時降低運輸空間浪費與碳排放，建立全新的美妝綠色物流模式。

▲（圖／品牌提供）

而這款循環物流箱也導入許多環保細節，包括可拆式隔板、免膠帶快速拆裝設計，以及使用FSC認證紙材與再生蜂巢紙作為緩衝材料，希望從包材、物流到配送流程全面落實循環經濟概念。

▲（圖／品牌提供）

除了減少包材浪費外，這樣的設計也同步提升物流效率。由於不同商品可集中裝箱，也能減少物流人員拆箱、分揀與配送流程，進一步降低整體運輸負擔。

延伸閱讀

▸ 高雄國小教師「休假中返校」墜樓亡 老同事慟：勸他放鬆像是叫他擺爛一樣

▸ 見媽媽帶6歲男童進IKEA女廁！她出聲制止 員工曝法規：沒資格請人出去

▸ 原始連結