出門吃飯遇暴雨會怎麼做？測試你的脾氣有多大

記者李薇／台北報導 圖／AI

每個人都有脾氣，只是表現方式不一定相同。有些人看似冷靜，其實情緒都藏在心裡；有些人不愛發火，卻很受不了計畫被打亂。當你和朋友約好出門吃飯，卻突然遇上暴風雨，你下意識做出的選擇，或許正悄悄反映出你的情緒模式。

Q：和朋友約好一起出門吃飯，正準備踏出家門時，突然下起暴風雨，你會怎麼做？

A. 等雨小一點再出門



B. 風雨無阻，堅持出門



C. 跟朋友討論要不要改天



D. 裝病不出門

A. 等雨小一點再出門

你並不是那種脾氣特別火爆的人，但你很習慣把不開心先往心裡放，外表看起來總是冷靜、好相處，甚至會讓人覺得你很好說話，但其實你不是完全沒有情緒，而是傾向先忍住、先觀察，再慢慢整理自己的感受。

你不喜歡讓情緒失控，也不希望氣氛變得難看，所以遇到不舒服的事情時，常常會選擇先等等、先退一步、先把話吞下去，不過，當你壓抑太久，累積到某個程度時，反而容易一次爆發得更猛烈。你的脾氣屬於一開始看似穩定，但忍到極限後會突然炸開的類型。

B. 風雨無阻，堅持出門

你的脾氣不算是單純的情緒化，而是很重視自己的步調與安排，對你來說，最讓人煩躁的不是事情本身有多麻煩，而是原本計畫好的節奏突然被打亂，只要既定安排被影響，你心裡的不滿就會慢慢累積起來。

你並不是隨便亂發脾氣的人，但很容易陷入「既然已經說好了，為什麼還要改」的想法，這類人看起來很能忍、很能扛，但如果身邊的人一直拖延、阻擋或讓你覺得被耽誤，你的不耐煩就會明顯表現出來，屬於忍耐有界線，一旦被逼到臨界點，就會變得很堅持、很難退讓的類型。

C. 跟朋友討論要不要改天

你是很容易受到人際互動影響情緒的人。你的脾氣未必特別大，但你很在乎對方的反應與態度，也常常會因為氣氛不對、對方語氣不佳或感覺不被重視，而在心裡默默不舒服。

你在意的通常不只是暴風雨這件事，而是對方是否願意配合、是否理解你的感受。你習慣先溝通、先討論，因此給人一種成熟理性的印象，但其實只要對方表現得很自我、太敷衍，完全不顧你的想法，你的火氣就會一點一滴累積，不一定會當下爆發，但非常看重互動過程中的感受與回應。

D. 裝病不出門

這個選擇透露出你在情緒上可能有逃避傾向。當計畫臨時出現變化時，你容易選擇用藉口避開，而不是直接把真實想法說出來，這也反映出你在情緒處理上比較脆弱的一面。真正成熟的掌控力，並不是把問題躲掉，而是在變動中依然能保持彈性與溝通能力。