RIMOWA亮橙、紫紅色行李箱陪你繽紛渡假！超實用盥洗包簡直旅行神器

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

頂級箱包品牌RIMOWA每年都會推出兩次限定色選的行李箱或是旅行小物，在今年以熱情如火的亮橙色與紫紅色，打造出繽紛的旅行氛圍，極致高飽和的色調搭配上亮面的Essential系列箱體，時髦又具有質感，同時再也不怕拿錯行李箱。

這次限量新色推出的尺寸各有不同，Check-In M尺寸是亮橙色行李箱、Check-In L則是搭載紫紅色設計，不過台灣人最喜愛的「小冰箱」Trunk Plus尺寸則是兩個顏色都能選，滿足各種旅人需求，這次更是推出亮橙色的三折盥洗包，超實用設計可以直接掛在浴室使用，最底下的透明包袋更是採用拉鍊設計，可以整個拿下將化妝品帶上飛機，機能性極高。

讓旅程更加順心方便，台灣行李箱品牌CROWN也在日前推出全新WAVE側袋箱，延續經典1:9前開式設計的箱體，在側邊搭載磁吸式收納口袋，可以放入護照、登機證、手機、耳機或充電線等常用小物，完全不需要放平箱體就能馬上取用，森林抹茶、奶霧玫瑰兩款質感色選，滿足各種旅人出行情境。

充滿日系靈魂的LOJEL在夏季也針對熱銷CUBO系列旅行箱推出森林綠新色，延續一貫的都會內斂氛圍，以沉穩的墨綠色打造耐看還耐髒的旅行選擇，21吋、26吋、30吋三種選擇，同樣採用前開式的設計，可以輕鬆取物超方便，同時品牌更是取得B Corporation（B Corp）認證，並同步提供10年保修服務，將「耐用」轉化為最實際的永續實踐。