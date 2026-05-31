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護唇精華 vs 護唇膏怎麼挑？Olive Young熱賣8款推薦　適合膚質一次看

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文／美人圈

近年韓國美妝除了底妝與護膚持續進化，「唇部保養」也成為不可或缺的一步！尤其2026年韓國護唇趨勢更強調「護唇精華」，不只保濕，更講求修護唇紋、軟化死皮與打造自然水光感。韓國Olive Young熱賣榜單中就出現許多高機能護唇產品，以下精選8款2026韓國最新護唇膏推薦，不論是乾裂急救、唇紋修護或唇妝前打底，都能找到適合自己的命定護唇！

護唇精華 vs 護唇膏怎麼挑？可以當唇膜嗎？

2026韓國護唇趨勢不再只是單純「護唇膏」，而是更進階的「護唇精華」、「潤唇膜」等高機能型產品。

護唇膏適合族群

●日常輕度乾燥、需要隨時補擦
●偏好輕薄質地
●有妝前打底需求

護唇精華適合族群

●唇紋明顯、有乾燥死皮問題
●嘴唇容易乾裂脫皮
●想要妝前打底或是當作唇膜

護唇精華可以當唇膜嗎？其實多數韓系護唇精華都能「厚敷當唇膜」，尤其睡前厚塗一層，隔天洗臉時再擦掉，唇部會更柔嫩，也比較容易軟化死皮，是不少韓國女生及化妝師常見的急救護唇方式！

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@cnp_laboratory）

2026韓國護唇膏推薦1：fwee 瞬間水潤唇部精華

韓國近期討論度非常高的fwee瞬間水潤唇部精華，被不少韓國彩妝師點名為乾唇急救神器，主打1分鐘快速補水修護，特別適合乾燥脫皮與唇紋明顯的雙唇。配方中添加膠原蛋白、玻尿酸與泛醇，能迅速補水並撫平唇部紋路，質地清爽水潤不黏膩，上唇後呈現自然光澤感，也非常適合在霧面唇膏或顯唇紋唇彩前打底，讓唇妝更加服貼。隨時補擦也不會厚重，是日常與妝前都很實用的一款護唇精華。

適合膚質：乾唇、唇紋明顯族群與霧面唇妝愛用者

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@fwee_makeup）

2026韓國護唇膏推薦2：Ongredients 肌膚屏障保濕唇部精華

Ongredients這款護唇精華在韓國美妝圈相當熱門，主打修護唇部肌膚屏障與深層保濕，特別適合乾裂與敏感型雙唇使用。配方添加奈米脂質體神經醯胺、6種胜肽與低分子玻尿酸，質地帶有輕微黏潤感但一抹即融，能深入滋潤唇部並改善粗糙死皮與細紋問題，同時建立唇部保護屏障，減少乾燥反覆發生。輕薄卻具備高修護力，不論白天補擦或夜間厚敷作為唇膜都很適合，長期使用能讓雙唇維持柔嫩水潤狀態。

適合膚質：敏感唇、乾裂唇與換季容易脫皮族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Ongredients）

2026韓國護唇膏推薦3：Torriden 5重分子釘護唇精華

Torriden在韓國Olive Young護唇榜單中一直維持高人氣，這款5重分子釘護唇精華主打長效鎖水與密集修護，比一般護唇膏更具保養效果。成分添加5種神經醯胺、荷荷巴籽油與橄欖果油，能深層滋潤並強化唇部屏障，質地滑順帶有光澤感，塗抹後像覆上一層護唇精華油般，能長時間維持滋潤。厚敷時可作為夜間修護唇膜，隔天唇部明顯更柔嫩平滑，也很適合在唇妝前使用提升服貼度。

適合膚質：極乾燥唇、唇紋明顯與冬季乾裂族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Torriden）

2026韓國護唇膏推薦4：Anua PDRN 玻尿酸保濕護唇精華

Anua PDRN護唇精華近期在韓國社群討論度極高，主打PDRN＋玻尿酸＋膠原蛋白三重修護配方，能深層滋潤並撫平唇紋，打造自然嘟嘟唇效果。質地水潤輕盈，一抹即融且不黏膩，能迅速改善乾燥與死皮問題，並提供長時間保濕效果。白天可作為日常護唇精華使用，夜間厚敷則能當晚安唇膜，加強修護效果。長期使用能讓雙唇更豐盈水潤。

適合膚質：乾唇、唇紋明顯與想打造水光唇妝感族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Anua）

2026韓國護唇膏推薦5：beplain 牛奶神經醯胺護唇精華

beplain牛奶神經醯胺護唇精華在韓國Olive Young通路相當熱門，主打溫和修護與高保濕配方，適合日常護唇使用。添加牛奶神經醯胺與多種維生素成分，能滋養唇部並溫和軟化死皮，改善乾燥與粗糙問題，同時建立保濕屏障。質地輕盈乳霜狀，不會過於厚重，日常補擦也很舒適，睡前厚敷也能作為晚安唇膜使用。長期使用能讓唇部維持柔嫩彈潤。

適合膚質：敏感唇、輕度乾燥唇與日常保養族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／beplain）

2026韓國護唇膏推薦6：BRING GREEN 玻尿酸護唇精華

BRING GREEN為韓國Olive Young自有品牌，這款竹萃玻尿酸護唇精華在韓國評價相當不錯。添加雙重玻尿酸與竹子萃取，能深層補水並建立唇部保濕屏障，改善乾裂與脫皮問題。質地輕盈柔滑，上唇後形成自然水潤薄膜，長時間維持滋潤效果，日常補擦也不會厚重。睡前厚敷可作為晚安唇膜，隔天唇部更柔嫩好上妝。

適合膚質：乾燥唇、缺水唇與日常保養族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／BRING GREEN）

2026韓國護唇膏推薦7：hetras 芒果籽奶油護唇精華

hetras芒果籽奶油護唇精華是近期韓國逐漸爆紅的護唇產品，主打奶油質地深層滋潤與修護效果。富含芒果籽脂、神經醯胺與植物油成分，能軟化死皮並撫平唇紋，質地滋潤卻不厚重，擦上後呈現自然水光感與豐盈效果。無香料與無刺激設計，敏感唇也能安心使用，日常補擦或夜間厚敷都很適合。

適合膚質：極乾唇、唇紋明顯與敏感唇族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／hetras）

2026韓國護唇膏推薦8：Dinto 修護潤唇膜

Dinto修護潤唇膜主打高濃度保濕修護，專為乾裂與粗糙唇部設計，添加三重純素玻尿酸與蓖麻油，能深層滋潤並軟化死皮，改善唇紋問題。質地豐潤但不黏膩，塗抹後呈現透明水光效果，白天可作為唇妝打底使用，夜間厚敷則能當作晚安唇膜修護，韓女也特別推薦妝前後敷使用，可以讓雙唇更柔嫩平滑。

適合膚質：乾裂唇、唇紋明顯與需要急救修護族群

▲護唇 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Dinto）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 護唇精華, 護唇膏

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