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老是跟周遭人合不來的三大星座！TOP 1不為合群犧牲自己　個人感受最重要

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

有些人不是故意難相處，而是個性太有稜角，對人際互動的標準也比較高，一旦覺得對方不合拍、說話踩到雷點或相處節奏讓自己不舒服，就很容易默默拉開距離，甚至直接表現出不耐煩，以下三大星座，常因為個性鮮明、原則強烈，容易和身邊人產生摩擦。

▲。（圖／IG）

TOP 3：處女座

處女座對細節很敏感，也很在意秩序與分寸，身邊人若做事太隨便、講話沒邏輯或總是重複犯同樣的錯，很容易讓他們感到受不了，他們不是想挑毛病，而是天生很難忽略問題，因此在人際相處上常給人壓力感，久了也容易被誤會不好親近。

TOP 2：天蠍座

天蠍座防備心比較強，不會輕易相信一個人，也很在意對方是否真誠，一旦察覺對方說話不老實、態度前後不一或讓自己感到被冒犯，就會立刻收起熱情，他們不一定會正面衝突，但會用冷淡與疏離表明界線，因此常讓身邊人覺得難以靠近。

TOP 1：水瓶座

水瓶座最重視自己的想法與生活節奏，不喜歡被干涉，也不太願意為了合群勉強自己，他們看事情有自己的標準，若身邊人太情緒化、太黏人或一直要求他們配合，就容易讓水瓶座想逃離，他們不是不需要朋友，而是不想為了維持關係犧牲自由。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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