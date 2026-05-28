搶逛日本平價牌WEGO台灣首店！必入限定痛包、原宿街頭感百元售價太好買

記者鮑璿安／綜合報導

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。此次《ET FASHION》也在5月29日開幕前搶先逛店，直擊必買新品和價格。





▲日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓 。（圖／品牌提供）







▲▼WEGO 海外首發的台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包 S」，NT$1799 。（圖／品牌提供）

這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。





▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。

同場加映

日本經典絨毛玩偶角色Monchhichi多年來風靡大人小孩，這次終於首度攜手UNIQLO推出全新UT系列，把許多人童年記憶裡那張圓滾滾、帶點無辜感的萌臉，直接搬上日常衣櫥。這波聯名以女裝與童裝為主軸，整體延續UT一貫好穿、好搭的輪廓，連平常不走可愛路線的人，也很難不被圈粉！





▲日本經典絨毛玩偶角色Monchhichi多年來風靡大人小孩，這次終於首度攜手UNIQLO推出全新UT系列。（圖／品牌提供）