褪色也好看！2026日系透明感髮色推薦8款　適合膚色＋要不要漂髮一次看

文／美人圈

2026髮色趨勢依舊是「透明感棕調」！比起強烈高彩度髮色，今年更流行帶有日系柔霧感、低飽和棕調的自然系髮色，不只顯白、修飾膚色，還有「褪色後依舊好看」的優勢，特別適合不想頻繁補染、又希望髮質看起來柔順有光澤的人。這次整理8款2026日系透明感棕調髮色，從不用漂的奶茶棕、日系霧感亞麻棕，到輕漂感的冷茶棕通通有，黃肌、黑髮過渡期也能找到命定款！

2026日系透明感髮色推薦1：霧感奶茶棕

適合膚色：黃肌、白皙膚色都很適合，能自然提亮氣色

需不需要漂：大多不用漂，深髮底可能需輕微提亮

帶點柔霧米色調的奶茶棕，是近年韓系髮廊點名率超高的「溫柔感髮色」。比一般棕色更多了輕盈透明感，髮絲看起來像自帶柔焦濾鏡，很適合喜歡日系氛圍感的人。這款最大的優點就是不太挑膚色，即使黃肌染也不容易顯蠟黃，褪色後還會慢慢變成柔和奶杏棕，依舊保有高級感。

▲（圖／IG@_kanon_hair）

2026日系透明感髮色推薦2：冷萃可可棕

適合膚色：黃肌、自然膚色、小麥肌都很適合，能修飾暗沉感

需不需要漂：不用漂就能染出來

帶點灰霧感的可可棕，是今年韓國女生指定率超高的「零失誤冷棕」。比一般深棕更多了冷調空氣感，看起來不厚重，室內是低調霧棕色，陽光下則會透出柔和灰感，特別顯肌膚乾淨。這款幾乎不用漂髮就能完成，很適合黃肌、自然黑髮底的人，就算褪色後也不太會變橘，維持感很好。

▲（圖／IG@_kanon_hair）

2026日系透明感髮色推薦3：蜜糖榛果棕

適合膚色：暖黃肌、健康膚色特別適合，看起來更有氣色

需不需要漂：通常不用漂

這款在暖棕裡加入一點榛果金調，會讓整體髮色看起來更柔軟、有光澤感，很有韓劇女主角的溫柔氛圍。比起高調金棕色，它更多了自然感與透明感，即使日常素顏也不會太突兀。尤其搭配中長層次髮或韓系大捲時，整體會顯得很有女人味，褪色後則會慢慢變成柔和焦糖棕，也很好看。

▲（圖／IG@_only.0）

2026日系透明感髮色推薦4：日系亞麻灰棕

適合膚色：白皙膚色、偏黃肌都適合，能柔化膚色暗沉

需不需要漂：不漂可染，但輕漂透明感會更明顯

亞麻灰棕一直都是日系透明感髮色代表，今年則更流行加入低飽和灰霧感，讓整體看起來更高級、不厚重。這款特別適合細軟髮或容易扁塌的人，會讓髮絲線條感更明顯，看起來有種輕盈空氣感。即使後期褪色，也會維持霧霧的灰棕色調，不容易變俗氣金色。

▲（圖／IG@_kanon_hair）

2026日系透明感髮色推薦5：透明黑茶棕

適合膚色：所有膚色幾乎都適合，尤其很修飾黃肌

需不需要漂：完全不用漂

這款是近年日本女生很愛的低調系透明感髮色，看似自然黑髮，實際上帶有柔和茶棕光澤。室內偏低調，但在陽光下會透出很細緻的透明感，很適合學生、上班族或第一次染髮的人。最大的優點就是超耐看，即使布丁頭長出來也不明顯，而且還能讓髮質看起來更柔順、有光澤感。

▲（圖／IG@_only.0）

2026日系透明感髮色推薦6：柔霧玫瑰棕

適合膚色：白皙膚色、偏黃肌都適合，特別顯氣色

需不需要漂：不用漂也能染出柔和感

想要氣色變好、又不想染太紅的人，很推薦這款柔霧玫瑰棕。在棕色裡加入一點乾燥玫瑰色調，能自然修飾蠟黃與疲憊感，看起來會有種溫柔柔光感。尤其搭配韓系光澤捲髮時，髮絲會顯得特別細緻，連素顏時氣色都會變比較好。

▲（圖／IG@cconte__subin）

2026日系透明感髮色推薦7：冷茶霧棕

適合膚色：黃肌、自然膚色很適合，能提升透明感

需不需要漂：低漂效果更明顯，不漂也能呈現霧感

這款可以說是今年韓國髮廊詢問度最高的「褪色也好看髮色」之一。帶有一點冷茶色調與灰霧感，染完後髮質會看起來特別柔順、有透明光澤。相比一般冷棕色，它更多了輕盈空氣感，不容易顯沉重。後期褪色也不太會泛黃，而是慢慢變成柔和奶霧棕，非常耐看。

▲（圖／IG@yeovvun）

2026日系透明感髮色推薦8：燕麥米棕色

適合膚色：白皙膚色、冷白肌特別適合，顯得肌膚更透亮

需不需要漂：建議輕漂，透明感會更完整

燕麥米棕是今年日韓社群很火的淺霧感髮色，介於奶茶色與米金色之間，看起來很柔軟、很有空氣感。這款特別適合春夏，搭配層次剪或外翻短髮都會很有日系感。雖然建議輕漂效果會更明顯，但因為整體色調偏低飽和，即使褪色後也不容易變俗氣金髮，依舊維持柔和透明感。

▲（圖／IG@_kanon_hair）

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