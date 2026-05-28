《愛麗絲夢遊仙境》展覽來了！掉進兔子洞找秘密　闖「非生日派對」太有趣

▲「愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密」在松菸展出，加入瘋狂的「非生日下午茶派對」。（圖 / 公關照，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）充滿奇趣幻想，1865年出版至今超過160年，除了有不同的插畫版本、被拍成卡通、電影，也有展覽讓人沉浸於愛麗絲的異想世界。5月28日起在台北松菸展出的「愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密」，打造出13個場景，不但紙牌士兵、紅心皇后與柴郡貓現身，還有驚喜茶派對可以參加，跟著白兔先生的腳步走進比例錯置的空間，保證拍好玩滿超過癮。

▲跟著兔子先生的腳步，走進《愛麗絲夢遊仙境》的世界。





▲墜落兔子洞裡。

展場共分為13個故事展區，牆上寫著兔子先生的自言自語：「天啊！天啊！我肯定要遲到了！」（Oh Dear! Oh Dear! I shall be too late!），接著掉進兔子洞，時間、空間開始變化，在房間裡，你可能是巨人也可能很迷你，混亂地顛覆想像，隨著眼淚河一路冒險，紅⼼皇后的⾼聳審判台與環伺的撲克士兵讓人心頭一震，在隨機抽牌後決定命運。

▲「時間廊道」場景。





▲《愛麗絲夢遊仙境》故事中的眼淚海。

「展中展」是此次的有趣設計，讓故事中最瘋狂的「非生日」派對獨立呈現，故事的由來是這樣的，愛麗絲誤闖了瘋帽客與三月兔的下午茶派對，因為時間永遠停留在下午6點，讓他們只能一直辦下午茶派對，他們說：「一年中只有一天是你的生日，其他的日子是『非生日』，那就一起慶祝非生日吧！」這個「非生日派對」場景，一般觀眾可透過窗戶窺探，如果購買專屬套票，則能入座瘋帽客的茶會，成為派對裡的一份子感受情境，彷彿微劇場體驗。

▲紅心皇后的審判。

●我想要《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》門票►►►

「愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密」無論任何年齡都適合參與，小孩能享受角色躍然眼前的驚喜，大人則能細細品味藏於燈光與佈景中的情緒隱喻。展期自5月28日至9月13日，《ETtoday新聞雲》推出APP限定抽票活動，即日起至6月28日止，只要完成指定簽到任務，就有機會抽中展覽門票，成為故事主角。

●這個夏天就跳進兔子洞，展開奇幻冒險吧►►►

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密

日期：2026/05/28（四）－2026/09/13（日）

時間：11:00－19:00（最後入場時間18:30）

地點：松山文創園區藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

【看更多展覽】



《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展台北場

《名偵探柯南》為慶祝電視動畫開播至今30年，從東京為起點陸續於日本國內舉辦巡迴特展，海外則以台北為首站，展區規劃了5大領域，從企劃階段至主題曲製作，從畫稿上色到角色動態呈現以及配音，帶著粉絲們深入了解動畫製作幕後流程，完整呈現《名偵探柯南》動畫如何誕生，現場並有經典場景展示區、沉浸式影音饗宴，全方位感受作品的魅力。

日期：即日起－2026/06/21（日）

時間：11:00－21:00

地點：新光三越台北信義新天地A11

《櫻桃小丸子》原作40週年特展

《櫻桃小丸子》是很多人的童年回憶，原作邁入40年，要好好慶祝一番，特展從珍貴的手繪到成為動畫、沉浸式的光影空間，引領著觀眾進入療癒的櫻桃小丸子日常，放學的街景、夢幻的童話森林與櫻花小橋，每個角落都相當好拍，一定找到屬於自己的回憶與感動。

日期：2026/06/18（四） – 2026/09/28（一）

地點：松山文創園區5號倉庫