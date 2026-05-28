營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

▲火龍果富含膳食纖維。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天不少人都愛吃火龍果，冰冰涼涼又多汁，一切開鮮豔果肉更讓人瞬間被療癒。不過除了好吃之外，火龍果其實也是營養價值很高的水果，不只富含水分與膳食纖維，還含有多種植化素，被不少人視為「補水系水果代表」。營養師高敏敏近日分享火龍果的營養好處，一起來了解！





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 膳食纖維高 有助排便順暢

火龍果含有豐富膳食纖維與寡糖，有助促進腸胃蠕動、幫助排便。不少人吃完火龍果後隔天特別有感，其實就和高纖特性有關。不過如果本身腸胃較敏感，也要避免一次吃太多，以免引發腹瀉或脹氣。

2. 抗氧化成分豐富

火龍果含有花青素、甜菜紅素與維生素C等植化素，能幫助對抗自由基。尤其紅肉火龍果的色素成分更豐富，因此抗氧化能力也相對更高，對於維持氣色與肌膚狀態都有加分效果。

3. 夏天補水很適合

火龍果含水量超過8成，吃起來清爽不甜膩，很適合炎熱天氣補充水分。不少人運動後也會選擇吃水果補水，相較部分高糖水果，火龍果口感相對輕盈，夏天吃特別舒服。

4. 富含鉀 有助減少水腫感

火龍果中的鉀離子有助調節體內水分平衡，因此對於容易水腫的人來說，也是不少人愛吃的水果之一。另外，火龍果裡的小黑籽其實也含有維生素E，咬起來脆脆的同時，也能補充抗氧化營養。

很多人最常問：「白肉跟紅肉哪個比較營養？」高敏敏解釋，其實兩者熱量與營養差異不算太大，但植化素種類略有不同。白肉火龍果口感較清甜，膳食纖維稍高；紅肉火龍果則香氣更濃，且含有較多花青素與維生素C。如果想補充抗氧化營養，紅肉會是許多人偏好的選擇；若偏好清爽甜感，白肉也很適合。