夏天也不暈的木質香水推薦　LE LABO樹果19、Diptyque感官之水舒服又耐聞

文／美人圈

木質控夏天怕暈香？很多人一提到木質香水，就會聯想到厚重、秋冬感，但如果是有加入柑橘、茶香、海洋調或白麝香元素，就讓整體聞起來更清爽耐聞，即使在悶熱夏天也不容易暈香。本篇整理幾款「夏天也不暈」的木質香水推薦，不論是日常上班、約會還是高溫通勤，都能維持舒服又耐聞的清新木質感。

夏天也不暈的木質香水推薦：LE LABO BAIE 樹果 19

像一場夏日午後驟雨後的空氣味道！LE LABO的樹果19帶有很明顯的水感與潮濕泥土氣息，聞起來乾淨、透明，又有種降溫後的清爽感，不是厚重悶熱的木質調，而是偏冷冽、帶霧氣感的木質香。噴上後很像高溫被雨水瞬間沖散，空氣裡只剩舒服的濕潤感與安定感，特別適合夏天或雨天使用，中性香氣也完全不挑性別。

▲Le Labo 19 Baie 樹果淡香精 100ml，NT$7,580。（圖／IG@lelabofragrances）

夏天也不暈的木質香水推薦：LE LABO GAIAC 癒創木 10

LE LABO的癒創木10也同樣不是那種張揚濃烈的木質香，而是很安靜、很貼膚的氣味。以癒創木為主軸，帶出一種溫柔卻有份量的木質感，混合麝香、雪松與淡淡焚香氣息後，聞起來乾淨、沉穩，又有種微微冷冽的空氣感。它不像一般木質香那麼厚重悶熱，反而有種低調到像體香的感覺，越靠近越迷人。夏天噴也比較不會有太重的壓迫感。

▲（圖／LE LABO）

夏天也不暈的木質香水推薦：LE LABO BERGAMOTE 佛手柑 22

如果說一般柑橘香偏清爽，那LE LABO的佛手柑22就是在清新之外，多了一點成熟又性感的氛圍。前調的佛手柑與葡萄柚帶來明亮乾淨的柑橘感，但不會只有單純果香，後面慢慢浮出的岩蘭草、琥珀與麝香，讓整體多了柔和木質調的深度，聞起來像曬過太陽後的白襯衫，乾淨卻很有存在感。夏天噴特別舒服，不甜膩、不厚重，是那種耐聞又有氣質的中性香。

▲（圖／LE LABO）

夏天也不暈的木質香水推薦：Diptyque 感官之水

Diptyque的感官之水是一種很有空氣感的香味，帶著清新的柑橘、淡淡綠意與柔和花香，聞起來像陽光灑進白色窗簾時的味道，乾淨、透亮又很舒服。雖然清爽，卻不會過於銳利冰冷，反而有種貼近肌膚的柔軟感，高溫潮濕的夏天噴也完全不悶。橙花、苦橙與杜松子的香氣交織出輕盈層次，尾韻的廣藿香則讓整體多了一點溫柔木質感。

▲Diptyque 感官之水 50ml，NT$4,300／100ml，NT$5,950。（圖／Diptyque）

夏天也不暈的木質香水推薦：Maison Louis Marie No.02 兒時記憶淡香精

這款木質香有種很安靜、很溫柔的氛圍，像走進老木屋時聞到的乾淨木頭香。前調的檜木帶出沉穩清新的氣息，中段雪松與廣藿香慢慢堆疊出溫暖木質感，最後再透出淡淡白麝香，讓整體聞起來柔和又貼膚。雖然帶有琥珀調的溫暖感，但不會厚重悶甜，反而像陽光曬過木地板後留下的氣味，很適合夏天想噴木質香、又怕太濃太有壓迫感的人。

▲Maison Louis Marie No.02 兒時記憶淡香精 50ml，NT$3,450。（圖／Maison Louis Marie）

夏天也不暈的木質香水推薦：Aesop 艾底希思香水

Aesop的艾底希思在Threads上一直都有不少人大推是一款很有「高級冷感」的木質香，帶著乾淨、沉穩，又有點神秘的氣息。前調的苦橙與黑胡椒讓整體一開始不會太厚重，反而有種清冷空氣感，接著乳香、雪松與小茴香慢慢帶出溫暖辛香木質調，聞起來細膩又有層次。最後留下的檀香與岩蘭草尾韻則非常耐聞，像穿著白襯衫卻自帶距離感的人。雖然是木質調，但整體不悶不膩，夏天噴也依然舒服，很適合喜歡低調質感香氣的人。

▲Aesop 艾底希思香水 50ml，NT$5,600。（圖／Aesop）

夏天也不暈的木質香水推薦：Aesop 喀斯特香水

除了艾底希思，喀斯特也很值得收！是一款很有畫面感的木質香，聞起來像海風吹過岩石海岸後留下的濕潤空氣，清冷、乾淨又帶點礦石感。前調的杜松與佛手柑先帶出帶有草本氣息的清爽感，粉紅胡椒則讓香氣多了一點微辛的層次；中段迷迭香、鼠尾草慢慢浮現後，整體變得更沉穩療癒，最後以岩蘭草、檀香與雪松收尾，留下乾燥柔和的木質尾韻。整體非常適合夏天，高溫下依然清透耐聞，是那種有個性卻不會太有侵略感的香氣。

▲Aesop 喀斯特香水 50ml，NT$5,600。（圖／Aesop）

夏天也不暈的木質香水推薦：Essential Parfums 柑橘檀木淡香精

這瓶完全是果香派也會愛上的木質香！一開始是非常明亮多汁的柑橘氣息，像義大利海岸的陽光灑在剛切開的橙子上，清新又有活力，但不會甜到膩口。接著羅勒與橡苔慢慢帶出帶點綠意的草本感，最後再由柏木與檀香收尾，留下乾淨柔和的木質尾韻。整體聞起來清爽、透氣，又有一點溫暖感，很適合夏天每天噴也不容易膩。

▲Essential Parfums 柑橘檀木淡香精 100ml，NT$3,950。（圖／Essential Parfums）

夏天也不暈的木質香水推薦：BYREDO 北國之春淡香精

BYREDO的北國之春，乾淨、冷冽，又帶著淡淡溫柔感。前調的玫瑰不像濃郁花香那麼成熟，而是偏透明、帶點晨霧感的花瓣氣息；接著雪松慢慢浮現，會讓人聯想到削鉛筆時的木頭香、雨後草地與剛發芽的綠意，聞起來非常療癒。尾韻的岩蘭草與麝香則讓整體多了一點柔軟深度，但依然維持清爽不厚重。是一款很適合夏天的輕木質香，低調、有質感，而且越聞越耐人尋味。

▲BYREDO 北國之春淡香精 50ml，NT$6,360／100ml，NT$9,170。（圖／BYREDO）

夏天也不暈的木質香水推薦：三宅一生 一生之鹽

三宅一生的一生之鹽是一款非常特別的「海鹽木質香」，聞起來更像海風而不是傳統木頭香。前調的海藻與橡木苔帶出鹹鹹的海水氣息，像剛從海邊上岸、皮膚還留著微乾海風的味道；中段的生薑讓整體多了一點清爽辛香感，不會太水生、反而更有立體度；後調的香根草與雪松則收得乾淨俐落，留下淡淡木質與礦物感的尾韻。整體清新、不厚重，有個性但不會讓人有負擔。

▲三宅一生 一生之鹽50ml，NT$2,850／100ml，NT$3,900。（圖／IG@isseymiyakeparfums）

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