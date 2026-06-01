包開箱／Karina拎Prada Bonnie太燒！今夏必收「東西包」亞麻皮革材質超美

記者鮑璿安／專題報導

近來East-West Bags 「東西包」迅速攻佔社群話題，幾乎成了時髦女孩無法錯過的包型，所謂 East-West Bag，指的就是橫向拉長、比例修長的包型，和過去偏垂直、偏方正的托特或肩背包不同，這種輪廓因為更貼近腋下，也更能自然延伸整體穿搭線條，帶出一種俐落又帶點復古的都會感。而夯包製造機Prada 的Bonnie 手袋也搭上這股旋風，陸續推出多個尺寸和色系，加上女團aespa成員Karina一背再背，升格為今夏必須要認識的包款。

East-West Bag之所以重新翻紅，一方面來自 90 年代到 2000 年初的時尚輪迴，另一方面則是當代女性對包款的需求早已不只停在「能裝」，而是希望它同時具備輕巧、精緻、辨識度高又好搭的特質。而Bonnie 手袋可以說是 Prada 美學的濃縮版本，整體以細長的 East-West 輪廓為基礎，搭配纖細提把，包身兩側與正面的細節安排也十分迷人，像是 腰帶式扣環、側邊結繩，都讓包款多了一點像服裝結構般的親密動作感。正面則保留 Prada 最具代表性的搪瓷金屬三角標誌，簡潔但足夠有辨識度。





▲Karina穿搭多次融入Bonnie包款。（圖／翻攝自IG）





▲Prada Bonnie小號亞麻皮革手袋NT$ 80,000；Prada Bonnie 中號皮革手袋NT$ 98,000。（圖／品牌官網）

而Bonnie被推上流行焦點，Karina 的穿搭示範確實功不可沒。她換上黑色皮革外套、短褲與長靴的冷感造型，搭配霧藍色 Bonnie，讓修長包身自然貼在手臂側邊，替偏強勢的皮革 look 加進一筆柔和亮點；另一套則換成條紋短上衣、卡其傘裙與米棕色靴子，再揹上白色 Bonnie，整體立刻轉向輕鬆又帶點復古甜感的城市漫步氛圍。

功能性也沒有被犧牲，包款採拉鍊開合，內裡配置標誌印花尼龍襯裡與拉鍊口袋，從大、中、小到迷你尺寸都備齊，材質則從液態光澤感的柔軟皮革，一路延伸到更適合夏日的亞麻版本，讓同一個包型在不同季節都能成立。Bonnie 運用 lino painted 工藝，透過手工細緻上色，在皮革表面做出帶有時間痕跡的色澤層次。

同場加映





▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）





▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。