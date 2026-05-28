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肌膚乾燥、泛紅？3款「萬用膏」新品一次看　卸妝、護唇、指緣都能救

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記者曾怡嘉／台北報導

進入夏季後，長時間待在冷氣房、頻繁清潔與日曬，都容易讓肌膚出現乾燥、脫皮與局部粗糙問題。近期多款萬用霜、萬用膏新品不只強調修護力，也同步升級純素配方、輕盈膚觸與療癒香氣，從卸妝、晚安保養到指緣修護，都能一條搞定日常保養需求。

#INNA ORGANIC 舒心萬用膏3.0純素淨化版

▲▼萬用膏。（圖／品牌提供）

INNA ORGANIC全新推出《舒心萬用膏3.0純素淨化版》，從成分、情緒感受與永續包裝切入，主打「療癒型保養」概念。以植物蠟取代蜂蠟，訴求100% Vegan純素修護，並搭配PCR永續軟管設計。

成分嚴選6款通過歐盟COSMOS有機認證的芳療級精油，調和出清新草本香氣，適合用於指節指緣按摩、換季局部乾癢點塗、孩子肌膚安撫，或睡前厚敷腳跟、手腕聞香等情境。配方無薄荷醇、無藥性，嬰幼兒與蠶豆症患者皆可使用。

#NYR尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版

▲▼萬用膏。（圖／品牌提供）

NYR尼爾氏野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版延續野生玫瑰果油、乳木果脂、荷荷芭籽油等經典成分，並加入小蠋樹蠟、漆樹果蠟、南瓜籽油等植萃成分，搭配天竺葵、廣藿香與乳香精油，保養時帶有草本香氣。

主打全新升級純素配方，質地輕透、延展性高，除了可作為晚安面膜、護唇膏、指緣膏、按摩霜，也特別推薦作為卸妝膏使用。

#OGUMA 秘之湧水美媒萬用膏

▲▼萬用膏。（圖／品牌提供）

水美媒萬用膏以仿皮脂修護科技，模擬肌膚原生皮脂結構，配方結合神經醯胺結構脂質與甘油山嵛酸酯，訴求建立柔韌保護膜，降低傳統萬用膏常見的厚重悶感。

訴求30秒快速成膜，針對乾裂、脫皮、泛紅與乾癢等局部乾燥問題，提供包覆與舒適感；同時以蜂蠟與微晶蠟作為鎖水基底，兼顧滋潤續航與滑順好推的膚觸。配方不含藥性、無添加薄荷成分，蠶豆症患者也能使用，適合全家日常的萬用法寶。

關鍵字：

標籤:**夏季保養, 純素修護, 萬用膏推薦, 乾燥肌救星, 草本香氣

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