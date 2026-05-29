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摩納哥王妃藍白穿搭支持海洋保育　配珍珠項鍊完美呼應

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▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃穿義大利品牌Sara Roka印花洋裝搭配Dior包出席「摩納哥藍色倡議」活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

王室女性成員出席公開活動，經常透過穿搭傳遞訊息或對該活動表示支持，摩納哥夏琳王妃日前出席在摩納哥海洋博物館舉辦的第17屆「摩納哥藍色倡議」（Monaco Blue Initiative, MBI）活動，選擇了極具巧思且符合主題的服裝，她身穿一襲來自義大利設計師品牌Sara Roka的藍色印花洋裝，搭配珍珠項鍊，呼應大會海洋主題。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃親自強調對海洋保育的重視。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

「摩納哥藍色倡議」是由阿爾貝二世親王基金會與摩納哥海洋研究所共同主辦，旨在匯聚全球決策者、科學家及企業界力量，將海洋保護與永續藍色經濟進行深度融合。夏琳王妃全力支持老公所推動的計畫，因此選擇穿印花圖騰與襯衫式洋裝設計著稱的Sara Roka服裝亮相，藍白色調不僅讓人聯想到海洋，也是炎熱夏季予人清新感受的最佳選擇。

▲▼夏琳王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃以Emporio Armani白色西裝展現俐落風格。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

近期夏琳王妃頻頻以白色造型亮相，日前受邀擔任歐洲理事會議員大會「Women@APCE」小組工作早餐會的榮譽嘉賓，即選穿Emporio Armani白色西裝現身，並拎著同品牌的白色手提包，俐落而優雅。
 

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關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃

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