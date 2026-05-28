fb ig video search mobile ETtoday

夏天一到下午就昏沉？芳療師激推3款精油，幫助快速養神

>

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日正式報到，高溫悶熱加上長時間待在冷氣房，不少上班族開始出現午後疲倦、注意力下降與情緒煩躁等狀況。肯園芳療師 Doris 表示，午休不一定需要長時間補眠，透過適合夏季的香氣與簡單身體照顧，也能幫助大腦快速切換、提升午後恢復效率。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲辦公室午休也能利用精油養神。

進入夏季後，身體容易因高溫與室內外溫差反覆消耗能量，加上工作節奏緊湊，即使中午短暫休息，大腦也可能仍停留在高壓與警覺狀態，導致「有休息卻沒有真正放鬆」。Doris指出，比起強迫自己入睡，更重要的是讓神經系統慢慢降速，點名3款香氣讓你「快速養神」。

廣藿香：適合午後煩躁、難以專心時

廣藿香帶有清新而濃郁的草本氣味，雖然不像薄荷有立即涼感，但在悶熱季節中，能帶來相對清爽的感受，適合午後精神混濁、思緒煩躁時使用。

建議可將含有廣藿香的複方精油滴於擴香石嗅聞，或稀釋於蘆薈膠後，輕輕塗抹於頸側肌膚，幫助身體從緊繃感慢慢放鬆。

橙花：當大腦停不下來時，幫助回到呼吸節奏

許多人午休時明明疲累，卻因腦中思緒過多難以真正休息。Doris表示，橙花精油細緻柔和的花香，有助於安撫緊張感，讓注意力重新回到呼吸與身體感受。

可將橙花精油滴在手帕或衛生紙上，放置於靠近鼻子的位置，透過緩慢且專注地嗅聞香氣，同時感受呼吸起伏，有助於降低焦躁感與外界干擾。

大馬士革玫瑰：舒緩燥熱與情緒起伏

除了常見於肌膚保養，大馬士革玫瑰溫潤柔和的香氣，也適合用於情緒安撫。尤其在天氣炎熱、情緒浮躁，或生理周期前後感到煩悶時，更能幫助身心慢慢沉靜。

建議可將大馬士革玫瑰精油稀釋於荷荷芭油中，適量塗抹於手心與手背，再慢慢推勻吸收，同時搭配深呼吸，讓香氣陪伴自己從燥熱與緊張感中抽離。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲肯園  廣藿香，10ml，1,030元。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲NEAL'S YARD REMEDIES 橙花精油，1,800元。

除此之外，芳療師Doris也介紹辦公室也能做的「3步驟香氛養神法」，即使只有10至15分鐘，也能幫助午後恢復精神狀態。

Step 1 深度嗅聞

挑選適合自己的精油，調和成3%香氛油，於午休或高壓工作的空檔滴於掌心搓揉加溫，置於鼻前深呼吸3次，幫助切換情緒與專注力。

Step 2 按摩舒緩

將按摩油塗抹於眉心、風池穴與耳後安眠穴，搭配指腹輕柔按摩，協助舒緩肩頸與頭部緊繃感。

Step 3 局部濕敷

可使用浸潤大馬士革玫瑰純露的紙巾或紙面膜，閉眼後濕敷於眼部或後頸，舒緩長時間用眼與精神疲憊。

關鍵字：

標籤:**芳療, 精油, 夏季疲倦, 香氛養神, 情緒舒緩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大

情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大

一點小事就走心！最容易放大負面情緒星座Top 3　第一名總往壞處想

一點小事就走心！最容易放大負面情緒星座Top 3　第一名總往壞處想

人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質

人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質

5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 不是動手才叫霸凌！「4種相處狀況」要勇敢說不　別再傻傻當玩笑 宋慧喬的防曬短夾克被問翻！來自日本設計師品牌　同款帽子更是有錢難買 宏匯廣場150坪室內兒童樂園開幕　還有「家長休息區」太貼心 專家分享10個培養快樂的日常習慣　給總覺得生活空虛的人 交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平 Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面