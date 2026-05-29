為什麼總被情緒牽著走？5個方法練習找回穩定感

▲學會控制情緒，別總是陷入自己世界裡。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

工作壓力、人際摩擦、生活節奏太快，讓不少人常常陷入「情緒一來就停不下來」的狀態。有時只是小事，卻能影響一整天心情。其實，情緒本身並不可怕，真正重要的是，當情緒出現時，我們能不能慢慢把自己拉回穩定節奏。

很多時候，情緒失控不一定是事情太嚴重，而是身體與心理早就累積太多壓力。長時間疲勞、睡不好、資訊量過大，甚至天氣悶熱，都可能讓情緒敏感度提高。當人處於高壓狀態，大腦更容易進入警戒模式，小事也可能被放大，變得容易煩躁、焦慮或反覆內耗。

方法1：先分清楚「情緒」和「事實」

當情緒出現時，很多人會直接陷進自己的想法裡。例如對方訊息回得慢，就開始懷疑是不是討厭自己；工作被提醒一次，就覺得是不是能力不好。建議把情緒與事實拆開，有助於降低情緒越滾越大。

方法2：不要急著壓抑情緒

很多人習慣告訴自己「不要想太多」、「忍一下就好」，但被忽略的情緒，往往不會真的消失。與其逼自己立刻冷靜，不如先給情緒一點空間。短暫離開壓力環境、散步、深呼吸，或只是安靜幾分鐘，都有機會幫助身體慢慢降速。

方法3：情緒上來時，先不要急著反應

人在情緒高漲時，很容易衝動回訊息、做決定，但很多話一說出口，事後反而更後悔。下次情緒快爆發時，可以試著先暫停10秒，把注意力放回呼吸，讓大腦有時間從衝動模式慢慢切換回理性狀態。

方法4：建立讓自己穩定的小習慣

情緒穩定並不代表永遠不生氣，而是能在波動後慢慢回到平衡。規律睡眠、減少熬夜、適度運動與留點空白時間，都有助於降低情緒敏感度。有些人也會透過寫日記、伸展、獨處時間等方式，建立屬於自己的情緒整理儀式。

方法5：不要什麼都自己撐

很多人習慣把情緒藏起來，但長期壓抑，反而更容易累積成焦躁與疲憊。適度和信任的人聊天、分享狀態，有時就能減少內耗感。如果情緒問題已經長期影響睡眠、工作與生活，也可以考慮尋求專業協助。