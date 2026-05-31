翻轉公館商圈！3千坪誠品「水園區新天地」明年第二季開幕

▲水園區新天地目前正在趕工中。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品今年準備反轉公館商圈！近期誠品生活舉辦股東會，除對外宣布將與日本有隣堂合作，正式進駐大阪「難波丸井NAMBA MARUI」打造全新據點，也透露年初公告的公館「水園區新天地」分店，預計會在明年第二季登場，據悉商場大小約為 3000 坪，屆時將為沉寂已久的公館商圈創造新亮點。

▲位於公館商圈的水園區新天地「公館多目標綜合大樓」。（圖／翻攝北水處）

誠品生活 2 月底對外發布重訊，取得台北市中正區思源街1號不動產使用權，該地為台北自來水處打造的最新商辦園區「水園區新天地」，預計誠品將在該處開設約 3000 坪大的新商場，該處位於公館捷運站出口步行僅 3 分鐘即達，預計將成為台北市最新的「書香亮點」，目前該處仍在趕工中，但前方廣場已經呈現雛形，看起來頗有氣勢。

▲水園區新天地。（圖／翻攝台北自來水事業處官網）

誠品生活取得的「公館多目標綜合大樓」使用權，其實為 3 棟大樓群，其中包括新商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及臺北好水故事館，以及規劃籌備中的「臺北文學館」、「公館運動館」也將進駐提供市民服務，並延續自來水歷史發展與節慶季節活動，串聯自來水園區、公館水岸河濱各項活動，全部完工後該區域將稱為「水園區新天地」。

▲水園區新天地。（圖／翻攝台北自來水事業處官網）

而大樓群中的 2895 坪商場，將由誠品正式進駐。北市自來水處表示，園區串聯公館商圈，完工後預計每日會有 2500 人常駐大樓群，帶動超過 1 萬人進到公館水岸及溫羅汀區域，人潮商機將促進公館周邊商圈繁榮，該園區預計今年將啟用對外開放。

誠品表示，公館新店點距離捷運公館站 1 號出口步行僅 3 分鐘，結合 2 公頃景觀綠地與新店溪水岸景觀，未來將是台北市內少見結合閱讀、親子藝文體驗、綠地野餐、家庭休憩共遊的生活新天地，預計明年第二季將正式登場。