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Gucci真的要開上F1賽道了！首度冠名Alpine車隊　奢華與速度一次飆滿

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記者鮑璿安／綜合報導

Gucci宣布與 Alpine 一級方程式車隊建立合作關係，並將自 2027 年 FIA 一級方程式世界錦標賽起，成為車隊冠名合作夥伴，未來車隊將以 「Gucci Racing Alpine Formula One Team」 名義參賽，這也是奢侈時尚品牌首度在 F1 擔任車隊冠名合作夥伴，建立新的里程碑！

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲自 2027 年 FIA 一級方程式世界錦標賽起，車隊將以「Gucci Racing Alpine Formula One Team」之名參賽 。（圖／品牌提供）

Gucci 總裁暨執行長表示：「這項與 Alpine 一級方程式車隊的合作開啟嶄新篇章：Gucci 成為 F1 首個擔任車隊冠名合作夥伴的奢侈時尚品牌。這體現了我們對品牌發展的企圖，以及 Gucci 希望在此舞台上扮演的角色。F1 是如今代表著性能、文化和全球影響力三者之間的獨特融合，而 Alpine 車隊正是實現此願景的理想合作夥伴。」

自 2027 年 FIA 一級方程式世界錦標賽起，車隊將以「Gucci Racing Alpine Formula One Team」之名參賽，並採用 Gucci 品牌配色，真正將精品設計感帶入賽車領域。此次合作同步推出全新平台 Gucci Racing，核心圍繞性能、精準、紀律與卓越等價值，象徵奢華時尚與頂級賽車運動的結合。未來除了賽道上的品牌識別外，合作也將延伸至內容製作、產品企劃、高端客戶體驗及互動活動等面向，建立更完整的商業與品牌溝通架構。

從目前公布內容來看，雙方合作不僅止於名稱層級，更代表 Gucci 正式將品牌版圖延伸至國際頂級運動市場，而 Alpine 也透過時尚資源強化車隊形象與商業價值。對 F1 而言，這樁合作也進一步反映出賽車運動與精品產業之間日益緊密的連結。

同場加映

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克 。（圖／品牌提供）

時尚與運動領域緊密發展，喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克，正面以立領、寬鬆輪廓與俐落白色滾邊拉出速度感，搭配斜向拉鍊口袋，保留運動服該有的實穿機能，但版型又比一般球員外套更有雕塑感。真正的亮點則藏在背後，一道大面積深色圖騰宛如狼影仰天長嘯，在紅土色底上特別有戲，替整體造型加進一點野性，也把喬科維奇一向帶有侵略性與壓迫感的場上氣質，將運動機能、手工質感與秀場語彙揉成一件極具存在感的訂製單品。

關鍵字：

Gucci, Alpine, F1, 奢侈品牌, 跨界合作

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