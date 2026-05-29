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A.P.C.聯手FRGMT再推話題系列！從工裝外套到托特包　根本低調潮人制服

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記者鮑璿安／綜合報導

A.P.C. 與藤原浩主理的 Fragment Design 再度攜手，這回以 A.P.C. / FRGMT INTERACTION #30 為題，把雙方長年建立的友誼，延伸成一組更完整的男裝膠囊系列。融入音樂、街頭文化與法式日常感，收進剪裁與材質細節裡，讓整體依舊維持 A.P.C. 一貫的乾淨輪廓，同時多了藤原浩式的冷靜潮流語言。

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣。（圖／品牌提供）

本系列從法國藝術運動 Supports/Surfaces 汲取靈感，把「解構與重組材質與形式」作為核心概念，並進一步延伸到聯名標誌設計。最具辨識度的地方，就是以一道斜線串起 A.P.C. 與 FRGMT，同時重新演繹 A.P.C. 經典的吉他與匕首 emblem，再融入 Fragment 招牌的閃電語彙，讓視覺既簡潔又帶點鋒利感。

整個系列的骨幹仍是丹寧，A.P.C. 與藤原浩從一場在 Rue Madame 廚房裡的對話出發，以 Canadian tuxedo 為輪廓主軸，打造出一整套帶有電影感的丹寧造型。像是 JACK 牛仔外套，靈感來自《Modern Times》中查理卓別林著用的工裝外套，版型俐落、口袋配置鮮明，再加上聯名 emblem 點綴，既保留工裝感，也多了更現代的街頭表情；搭配同系列丹寧褲，則把外側對比橡膠條紋與褲腳細節玩得更完整，讓經典單品多了更有記憶點的設計層次。

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲A.P.C. FRGMT 聯名連帽上衣NT$11,800；牛仔外套 NT$20,300。（圖／品牌提供）

除了服裝主體，這波配件也很有看頭，像是LOGO 原色丹寧托特包以深靛藍丹寧包身結合 A.P.C. / FRGMT 白色聯名字樣，簡單卻很耐看，容量感十足，日常通勤很實用。此外，系列還收錄白色府綢拼接格紋襯衫、graphic T-shirt，以及印有 H.F. 與 J.T. 縮寫的細節設計，讓整個膠囊系列更像一次關於文化、友情與品味的交換計畫。A.P.C. / FRGMT 聯名系列將於 2026 年 5 月 30 日 開賣，販售地點包括 A.P.C. SOGO 台北復興館 4F 與 A.P.C. 台中漢神洲際 2F。

同場加映

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。

關鍵字：

聯名時尚, 藤原浩, A.P.C., 丹寧潮流, 街頭文化

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