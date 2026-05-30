LIFE經典／無印良品進駐臺中綠美圖　打造「安靜空間」

▲無印良品MUJI RENOVATION進駐臺中綠美圖。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

走進美術館，公共休憩空間除了傳統的排椅，還能有什麼樣的可能？結合美術館與圖書館複合場域的「臺中綠美圖」迎來了全新亮點，「MUJI RENOVATION空間改造企劃」進駐臺中市立美術館，參與其公共空間設計。設計團隊打破傳統思維，減少固定式裝修，改以家具靈活配置的設計思維，於館內地下樓打造「安靜空間」與「共融空間」兩處場域，為不同年齡層與族群的閱讀、休憩提供全新的日常空間提案。





位於地下一樓的「安靜空間」占地約5坪，以「居家氛圍」作為核心設計概念，目的是提供觀眾一個安心放鬆的休憩環境。為了在有限的公共場域中營造包覆感，空間內刻意選用90公分以下的櫥櫃、沙發及地毯等家具，透過低矮的配置有效減少視覺上的干擾。





針對原本位於地下室缺乏自然光的先天條件，空間內運用了光窗設計與坎燈配置，並融入可調整明暗與色溫的照明設施，讓整體維持明亮且柔和的氛圍。此外，空間內更備有兒童及成人降噪耳罩與紓壓玩具，讓不同年齡層的觀眾都能在此依據自身狀態選擇最舒適的停留方式。





地下二樓則是由 60 坪木質與白色、米色調交織而成的「共融空間」，以「舒適性、彈性與包容性」為設計核心。為了滿足公共場域中多元活動與不同族群的需求，此處完全減少了固定式配置，改運用可自由組合的幾何家具單元，讓空間能隨著使用情境靈活調整。

空間內散落著X型、圓形及三角形等幾何家具單元，延伸出多樣的使用機能：圓形家具如同家中的餐桌，能自然營造出聚集與交流的氛圍；三角形與X型家具則分散於各處，透過不同的高度設計，可靈活作為桌面、椅面或臨時置物平台，體貼不同年齡層的停留需求。

旁邊更規劃了木製家具構成的階梯型座席與吧檯空間，能隨時因應小型工作坊、講座或展示會等活動進行機能調整，讓美術館真正成為觀眾得以共享、參與的生活空間。