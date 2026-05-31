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準備開吃！中壢大江改裝迎獨家餐飲陣容　聯名卡吃美食回饋達12%

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▲中壢大江購物中心餐飲改裝，迎來3間在地首家餐廳，LEGO專賣店也即將進駐。（圖／業者提供）

▲中壢大江購物中心餐飲改裝，迎來3間在地首家餐廳。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中壢大江購物中心迎來 2026 年首波大規模改裝全新店櫃開幕潮。本次亮點鎖定桃竹苗獨家的星級餐飲陣容，包括「樂天皇朝」、「YABI KITCHEN」以及「高麗園銅盤烤肉」等。為吸引饕客出門，商場釋出睽違 16 年的大規模改裝開幕優惠，搭配大江玉山聯名卡在指定餐飲店櫃消費，滿千就能賺回 120 元抵用券，等於直接下殺 12% 回饋，用超有感的讓利幫消費者抗通膨。

▲中壢大江購物中心餐飲改裝，迎來3間在地首家餐廳，LEGO專賣店也即將進駐。（圖／業者提供）

迎戰近期國內景氣與通膨壓力，大江購物中心今年一至四月全館業績在改裝工期影響下，仍逆勢成長 7.2%。因應消費者從目的型購物轉向餐飲、休閒等體驗型消費，也引進首度插旗桃竹苗地區的獨家餐飲，包含新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」，以及引進全新南洋風味的「YABI KITCHEN」，加上深受聚餐族喜愛的「高麗園銅盤烤肉」，均為首度進駐大江。

▲中壢大江購物中心餐飲改裝，迎來3間在地首家餐廳，LEGO專賣店也即將進駐。（圖／業者提供）

▲MOMO也重新改裝登場。（圖／業者提供）

此外，地下一樓美食街也迎來桃園首家「忠青商行」，預計 6／8 開幕，首三日推出會員加碼，點購任一份套餐，品牌會員即可獲贈忠青奶皇包。改裝也同步擴大年輕與休閒娛樂市場，如桃園首家「樂高授權專專賣店」預計於 7 月初開幕，還有「金石堂」、「Hobby World」與「SANKOU」等生活休閒品牌加入，打造全天候的室內休閒生活圈。

▲中壢大江購物中心餐飲改裝，迎來3間在地首家餐廳，LEGO專賣店也即將進駐。（圖／業者提供）

▲中壢大江購物中心LEGO專賣店也即將進駐。（圖／業者提供）

配合新櫃開幕，賣場推出持大江玉山聯名卡在餐飲指定店櫃刷卡結帳，消費滿 1,000 元就送電子現金券 120 元（每卡每月最高回饋 480 元）；6／4 至 6／21 展開年中慶消費滿額贈，活動期間全館指定店櫃累計消費滿 5,000 元，送 350 元電子現金券；刷大江玉山聯名卡滿 6,000 元，則再加送 300 元電子現金券。

夢時代購物中心今夏迎來大規模的新櫃改裝進駐，包括高雄首間集結大創 3 大品牌 DAISO、Standard Products 與 Threeppy 的旗艦店，還有在台捲土重來的 MINISO 最新店型登場。業者錶次配合新櫃開幕，商場從 5 / 28 至 6 / 10 推出「 超給利 」檔期，祭出全館指定店櫃消費滿 3,000 元即贈 300 元抵用券。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

▲夢時代新櫃將有MINISO轉型後的潮店進駐。（圖／業者提供）

夢時代在 7 樓引進高雄首家集結 DAISO、Standard Products 與 Threeppy 三大品牌的旗艦店，將於 6 / 5 正式開幕。現場一次搜羅平價日雜、日系高質感用品以及主打粉嫩可愛的小物。開幕首三日（ 6 / 5 ~ 6 / 7 ）消費滿 500 元，就送限量的品牌手機吊環。同樓層還有被譽為薯條界天花板的菲律賓品牌「Potato Corner」在 5 / 29 先登場，開幕期間消費就送品牌涼扇，單筆消費滿 178 元並完成活動任務，還加碼送品牌隨機吊飾一個。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

曾在 2022 年街邊店全關的大陸居家品牌 MINISO，近期已「潮店」為風格在台選土重來，3 月先在南紡購物中心開幕新店，並進駐台中漢神洲際開快閃，7 月起也將在高雄夢時代 7 樓帶來全新店型，主打兼具潮流感與趣味性的購物空間，集結各式人氣 IP 商品與療癒系玩偶。 7 / 15 與 7 / 16 開幕期間，憑號碼牌來店消費迪士尼系列商品，並加入 LINE 會員出示畫面，就能免費兌換史迪奇 GenZ 街頭熊貓搪膠毛絨一隻，每天限量 50 份。

▲夢時代新櫃。（圖／業者提供）

B1 樓層則有日本食品選物店「咖樂迪咖啡農場」進駐，引進咖啡豆與豐富的異國食材，讓主婦與上班族隨時挖寶。同樓層也開幕「Saison du Soleil」新店，主打現烤歐風與日式麵包；美食街則迎來「賴山嶼」落腳，主打青花椒麻辣燙，提供百樣鮮食隨心挑選的精緻鮮湯體驗。「貴族世家 mini」與「黑毛屋」則進駐 7 樓餐飲。

關鍵字：

大江改裝, 桃竹苗餐飲, 抗通膨優惠, 休閒生活圈, 購物中心

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